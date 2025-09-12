Horoskop za 12. septembar: Vodolija treba da obrati pažnju na zdravlje, Rak na ono što priča kolegama

Horoskop za 12. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doči na svoje mesto.
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju i kondiciju.
Bik
Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Blizanci
Ljubav:
Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje.
Posao:
Postoje sporni momenti u odnosu sa saradnicima, tako da su nečija obećanja podložna iznenadnim promenama.
Zdravlje:
Šira društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.
Rak
Ljubav:
Važno je da razumete one koje volite. Potrudite se da ostvarite emotivnu bliskost i da ispunite nečije potrebe.
Posao:
Ulivate veliko poverenje, jer u nekim kritičnim situacijama umete da donesete ispravnu odluku.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Lav
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Devica
Ljubav:
Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.
Posao:
Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte »loše navike«.
Vaga
Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Osećate kreativnu inspiraciju i delujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Strelac
Ljubav:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.
Posao:
Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Jarac
Ljubav:
Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.
Vodolija
Ljubav:
Posao:
Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.
Zdravlje:
Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.
