Horoskop za 12. septembar: Vodolija treba da obrati pažnju na zdravlje, Rak na ono što priča kolegama

Horoskop za 12. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doči na svoje mesto.

Posao:

Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju i kondiciju.

Bik

Ljubav:

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.

Posao:

Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:



Blizanci

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Ljubav:

Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao:

Postoje sporni momenti u odnosu sa saradnicima, tako da su nečija obećanja podložna iznenadnim promenama.

Zdravlje:

Šira društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.

Rak

Ljubav:

Važno je da razumete one koje volite. Potrudite se da ostvarite emotivnu bliskost i da ispunite nečije potrebe.

Posao:

Ulivate veliko poverenje, jer u nekim kritičnim situacijama umete da donesete ispravnu odluku.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Lav

Ljubav:



Devica

Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.Posao:Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Ljubav:

Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.

Posao:

Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte »loše navike«.

Vaga

Ljubav:

Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.

Posao:

Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.

Škorpija

Ljubav:



Strelac

Objasnite partneru da Vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.Posao:Osećate kreativnu inspiraciju i delujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.

Ljubav:

Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.

Posao:

Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Jarac

Ljubav:

Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.

Posao:

Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.

Vodolija

Ljubav:



Ribe

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.Posao:Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.Zdravlje:Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Ljubav:

Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.

Posao:

Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.

Zdravlje:

Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.

Horoskop za 12. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









