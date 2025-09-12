Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 12. septembar: Vodolija treba da obrati pažnju na zdravlje, Rak na ono što priča kolegama

Autor: | 12/09/2025

Horoskop za 12. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doči na svoje mesto.
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju i kondiciju.

Bik

Ljubav: 
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.

Blizanci

Ljubav: 
Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje.
Posao:
Postoje sporni momenti u odnosu sa saradnicima, tako da su nečija obećanja podložna iznenadnim promenama.
Zdravlje:
Šira društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.

Rak

Ljubav: 
Važno je da razumete one koje volite. Potrudite se da ostvarite emotivnu bliskost i da ispunite nečije potrebe.
Posao:
Ulivate veliko poverenje, jer u nekim kritičnim situacijama umete da donesete ispravnu odluku.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

Lav

Ljubav: 

Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Devica

Ljubav: 
Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.
Posao:
Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte »loše navike«.

Vaga

Ljubav: 
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.

Škorpija

Ljubav: 

Objasnite partneru da Vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.
Posao:
Osećate kreativnu inspiraciju i delujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

Strelac

Ljubav: 
Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.
Posao:
Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Jarac

Ljubav: 
Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.

Vodolija

Ljubav: 

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Ribe

Ljubav: 
Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.
Zdravlje:
Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.

Horoskop za 12. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

