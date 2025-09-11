Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 11. septembar: Škorpija usporava tempo, Lav dobija neočekivan poziv

Autor: | 11/09/2025

Horoskop za 11. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.
Posao:
Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam društvena afirmacija i prihvaćenost.

Bik

Ljubav:
Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.
Posao:
Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.

Blizanci

Ljubav:

Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.
Posao:
Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.

Rak

Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav:
Teško Vam je da razumete nečije emotivne namere. Pažljivo analizirate ljubavni odnos, ali Vam nedostaju konkretni odgovori.
Posao:
Imate dobre ideje, ali ponekad je teško proceniti konačan ishod u poslovnim pregovorima. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima.
Zdravlje:
Izbegavajte rivalstvo i konfliktne situacije.

Devica

Ljubav:

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje:
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.

Vaga

Ljubav:
Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao:
Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Škorpija

Ljubav:
Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.
Posao:
Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Strelac

Ljubav:

Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.
Posao:
Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Jarac

Ljubav:
Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija

Ljubav:
Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.
Posao:
Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Ribe

Ljubav:

Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promeniti u svoju korist.
Posao:
Izbegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu, važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Horoskop za 11. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

