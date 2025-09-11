Horoskop za 11. septembar: Škorpija usporava tempo, Lav dobija neočekivan poziv

Horoskop za 11. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Kontrolišite svoje emotivne reakcije pred osobom koja ima drugačije afinitete ili interesovanja.

Posao:

Vaš optimizam i spremnost da se suočite sa različitim problemima, deluju pozitivno na okolinu.

Zdravlje:

Prijaće Vam društvena afirmacija i prihvaćenost.

Bik

Ljubav:

Delujete nostalgično i suviše razmišljate o nečijem odsustvu. Osećate žal za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama.

Posao:

Neko od saradnika taktizira i razrađuje poslovnu strategiju, a Vama preostaje da se bavite praktičnim aspektima i da preuzimete inicijativu.

Zdravlje:

Izbegavajte neumerenost i budite pažljiviji u saobraćaju.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.Posao:Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.

Ljubav:

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.

Posao:

Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav:

Teško Vam je da razumete nečije emotivne namere. Pažljivo analizirate ljubavni odnos, ali Vam nedostaju konkretni odgovori.

Posao:

Imate dobre ideje, ali ponekad je teško proceniti konačan ishod u poslovnim pregovorima. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima.

Zdravlje:

Izbegavajte rivalstvo i konfliktne situacije.

Devica

Ljubav:



Vaga

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.Posao:Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.Zdravlje:Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.

Ljubav:

Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao:

Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Škorpija

Ljubav:

Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.

Posao:

Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.Posao:Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.Zdravlje:Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Ljubav:

Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao:

Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija

Ljubav:

Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.

Posao:

Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.

Zdravlje:

Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Ribe

Ljubav:



Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promeniti u svoju korist.Posao:Izbegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu, važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima.Zdravlje:Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.