Horoskop za 7. septembar: Jarcu narušeno zdravlje, Bik se suočava sa emotivnim otrežnjenjem

Horoskop za 7. septembar: Jarcu narušeno zdravlje, Bik se suočava sa emotivnim otrežnjenjem

Autor: | 07/09/2025

Horoskop za 7. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.
Posao:
Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.
Zdravlje:
Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.
 

Bik

Ljubav:
Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
 

Blizanci

Ljubav:

Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.
Posao:
Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.
Zdravlje:
Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.
 

Rak

Ljubav:
Ulepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovora Vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu.
Posao:
Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cenu.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju.
 

Lav

Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
 

Devica

Ljubav:

Nema razloga da sumnjate u nečija osećanja. Dozvolite sebi da Vas ponese emotivni zanos, kao dobar ljubavni predznak.
Posao:
Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima.
Zdravlje:
Uživajte u lepim stvarima, opustite se od napornih obaveza.
 

Vaga

Ljubav:
Pokušavate da odgonetnete nečije emotivne signale ili »tajne šifre«, ali imate utisak da Vaš napor ostaje bez željenog odjeka.
Posao:
Potrebno je da dokažete svoje sposobnosti, najbolje bez suvišnih reči koje stvaraju negativnu amosferu.
Zdravlje:
Važno je da oko sebe vidite srećna i zadovoljna lica.
 

Škorpija

Ljubav:
Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom.
Posao:
Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere.
Zdravlje:
Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.
 

Strelac

Ljubav:

Imate loš predosećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Delujete napeto i sumnjičavo.
Posao:
Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.

Jarac

Ljubav:
Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.
Posao:
Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje:
Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.
 

Vodolija

Ljubav:
Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
 

Ribe

Ljubav:

Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
 

Horoskop za 7. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

