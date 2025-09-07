Horoskop za 7. septembar: Jarcu narušeno zdravlje, Bik se suočava sa emotivnim otrežnjenjem

Horoskop za 7. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na Vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.

Posao:

Ne dopada Vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.

Zdravlje:

Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.



Bik

Ljubav:

Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.

Posao:

Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.Posao:Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.Zdravlje:Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.

Ljubav:

Ulepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovora Vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu.

Posao:

Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cenu.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju.



Lav

Ljubav:

Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.

Posao:

Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.



Devica

Ljubav:



Vaga

Nema razloga da sumnjate u nečija osećanja. Dozvolite sebi da Vas ponese emotivni zanos, kao dobar ljubavni predznak.Posao:Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima.Zdravlje:Uživajte u lepim stvarima, opustite se od napornih obaveza.

Ljubav:

Pokušavate da odgonetnete nečije emotivne signale ili »tajne šifre«, ali imate utisak da Vaš napor ostaje bez željenog odjeka.

Posao:

Potrebno je da dokažete svoje sposobnosti, najbolje bez suvišnih reči koje stvaraju negativnu amosferu.

Zdravlje:

Važno je da oko sebe vidite srećna i zadovoljna lica.



Škorpija

Ljubav:

Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom.

Posao:

Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere.

Zdravlje:

Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Imate loš predosećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Delujete napeto i sumnjičavo.Posao:Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.Zdravlje:Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.

Ljubav:

Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.

Posao:

Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.

Zdravlje:

Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.



Vodolija

Ljubav:

Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.

Posao:

Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.



Ribe

Ljubav:



Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.Posao:Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.Zdravlje:Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.