Horoskop za 2. septembar: Jarca očekuje novačni priliv, Ribe imaju ljubavni problema

Horoskop za 2. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.
Posao:
Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.
Bik
Ljubav:
Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.
Posao:
Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Rak
Ljubav:
Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.
Lav
Ljubav:
Ništa nije bezazleno, kao što izgleda. Partner budnim okom prati Vaše kretanje i ponašanje.
Posao:
Ponekad različite obaveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obećanja.
Zdravlje:
Izbegavajte rivalske odnose.
Devica
Ljubav:
Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Vaga
Ljubav:
Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju Vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.
Posao:
Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Strelac
Ljubav:
U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.
Posao:
Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam.
Jarac
Ljubav:
Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao:
Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Vodolija
Ljubav:
U emotivnom smislu, nedostaje Vam nečije prisustvo ili pažnja. Nemojte sebi dozvoliti da »zalutate« u pravcu pogrešne osobe.
Posao:
Neko Vas nepotrebno kažnjava ili opterećuje dodatnim obavezama, ali Vi prećutno pristajete na takav odnos.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.
Ribe
Ljubav:
Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas nečije ponašanje.
Posao:
Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje Vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
