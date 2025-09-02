Horoskop za 2. septembar: Jarca očekuje novačni priliv, Ribe imaju ljubavni problema

Horoskop za 2. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.

Posao:

Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.

Bik



Ljubav:

Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.

Posao:

Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.Posao:Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.



Ljubav:

Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.

Posao:

Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.



Horoskop za 2. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav



Ljubav:

Ništa nije bezazleno, kao što izgleda. Partner budnim okom prati Vaše kretanje i ponašanje.

Posao:

Ponekad različite obaveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obećanja.

Zdravlje:

Izbegavajte rivalske odnose.



Devica





Vaga

Ljubav:Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.Posao:Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.



Ljubav:

Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju Vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.

Posao:

Neko osporava Vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.



Škorpija



Ljubav:

Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.

Posao:

Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.

Zdravlje:

Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.



Horoskop za 2. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac





Jarac

Ljubav:U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.Posao:Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.Zdravlje:Usporite svoj ubrzani ritam.



Ljubav:

Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.

Posao:

Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.



Vodolija



Ljubav:

U emotivnom smislu, nedostaje Vam nečije prisustvo ili pažnja. Nemojte sebi dozvoliti da »zalutate« u pravcu pogrešne osobe.

Posao:

Neko Vas nepotrebno kažnjava ili opterećuje dodatnim obavezama, ali Vi prećutno pristajete na takav odnos.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.



Ribe





Horoskop za 2. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Tamara Roksandić kawaiiart / pexels

Ljubav:Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas nečije ponašanje.Posao:Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje Vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.Zdravlje:Izbegavajte konfliktne situacije.