Horoskop za 1. septembar: Ovan upada u poslovni konflikt, Vaga provocira partnera

Autor: | 01/09/2025

Horoskop za 1. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje Vas »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.
Posao:
Konflikt u rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite dovoljno oprezni i promišljeni.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Bik


Ljubav:
Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.
Posao:
Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.
 

Blizanci


Ljubav:
Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
 

Rak


Ljubav:
Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.
Posao:
Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
 

Lav


Ljubav:
Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.
Posao:
Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
 

Devica


Ljubav:
Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao:
Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.
Zdravlje:
Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
 

Vaga


Ljubav:
Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
 

Škorpija


Ljubav:
Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.
 

Strelac


Ljubav:
Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.
Posao:
Pred Vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje.
Zdravlje:
Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.
 

Jarac


Ljubav:
Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
 

Vodolija


Ljubav:
Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
 

Ribe


Ljubav:
Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.
Posao:
Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.
Zdravlje:
Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.
 

