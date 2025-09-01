Horoskop za 1. septembar: Ovan upada u poslovni konflikt, Vaga provocira partnera

Horoskop za 1. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje Vas »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Posao:

Konflikt u rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite dovoljno oprezni i promišljeni.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Bik



Ljubav:

Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.

Posao:

Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.



Blizanci





Rak

Ljubav:Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.Posao:Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.Zdravlje:Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.



Ljubav:

Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.

Posao:

Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.



Horoskop za 1. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav



Ljubav:

Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.

Posao:

Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.



Devica





Vaga

Ljubav:Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.Posao:Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.Zdravlje:Usmerite misli u pozitivnom pravcu.



Ljubav:

Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao:

Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.



Škorpija



Ljubav:

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.

Posao:

Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.

Zdravlje:

Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.



Horoskop za 1. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac





Jarac

Ljubav:Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.Posao:Pred Vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje.Zdravlje:Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.



Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.



Vodolija



Ljubav:

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao:

Privlače Vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.



Ribe





Horoskop za 1. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Tamara Roksandić Shutterstock_Jacob Lund, G-Stock Studio

Ljubav:Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.Posao:Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje. Svaki vid dobre preventive može biti od velike pomoći.Zdravlje:Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.