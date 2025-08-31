Horoskop za 31. avgust: Bikove očekuje prijatno iznenađenje, Blizance pogađa nečija nekorektnost

Horoskop za 31. avgust godine

Ovan

Ljubav: Pokušavate da odgonetnete nečije emotivne signale ili tajne šifre, ali imate utisak da vaš napor ostaje bez željenog odjeka.

Posao: Potrebno je da dokažete svoje sposobnosti, najbolje bez suvišnih reči koje stvaraju negativnu amosferu.

Zdravlje: Važno je da oko sebe vidite srećna i zadovoljna lica.

Bik

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.

Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje: Unosite više tečnosti u organizam.

Blizanci

Ljubav: Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osećanja progovore.

Posao: Pogađa vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Međutim, važno je da se stvari završavaju na dobar način.

Zdravlje: Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Rak

Ljubav: Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.

Posao: Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.



Zdravlje: Prijaće vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Horoskop za 31. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Na zaobilazan način možete da ostvarite svoje namere, ali nedostaje vam volja da se angažujete pred bliskom osobom.

Posao: Ponekad određeni poslovni ciljevi opravdavaju upotrebu posebnog sredstva, ali sve ima svoju cenu ili granicu.

Zdravlje: Upotrebite svoju inteligenciju ili neke skrivene adute, kontrolišite napetost.

Devica

Ljubav: Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osećanja progovore.

Posao: Pogađa vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.

Zdravlje: Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.

Vaga

Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Škorpija

Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.

Posao: Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.

Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje vas dodatno zamaraju.

Horoskop za 31. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Ponekad određene sitnice više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavaljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.

Posao: Važno je da pravilno zaštitite svoje poslovne interese. Postavite jasnu granicu do koje ste spremni da preuzmete odgovornost.

Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

Jarac

Ljubav: Prati vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a vama upornost.

Posao: Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vodolija

Ljubav: U određenim situacijama uz vas trpi i voljena osoba, ali vi to uporno poričete sa namerom da se stvari promene u Vašu korist.

Posao: Delujete sumnjičavo u susretu sa saradnicima. Ukoliko se previše udaljavate od zajedničkih tema, očekuju vas dodatne komplikacije.

Zdravlje: Preterana zabrinutost loše utiče na vašu koncentraciju.

Ribe

Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u Vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.

Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.

Horoskop za 31. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









