Horoskop za 31. avgust: Bikove očekuje prijatno iznenađenje, Blizance pogađa nečija nekorektnost

Horoskop za 31. avgust godine
Ovan
Ljubav: Pokušavate da odgonetnete nečije emotivne signale ili tajne šifre, ali imate utisak da vaš napor ostaje bez željenog odjeka.
Posao: Potrebno je da dokažete svoje sposobnosti, najbolje bez suvišnih reči koje stvaraju negativnu amosferu.
Zdravlje: Važno je da oko sebe vidite srećna i zadovoljna lica.
Bik
Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe sitnice i dobro društvo.
Posao: Saradnja vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.
Zdravlje: Unosite više tečnosti u organizam.
Pročitajte 12. septembra karma kuca na vaša vrata, sve što ste uradili, vraća vam se
Blizanci
Ljubav: Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osećanja progovore.
Posao: Pogađa vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Međutim, važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje: Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.
Rak
Ljubav: Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti, između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.
Posao: Ugledajte se na jednu uspešnu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez preke potrebe. Završite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje: Prijaće vam psihološko opuštanje i relaksacija.
Horoskop za 31. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Na zaobilazan način možete da ostvarite svoje namere, ali nedostaje vam volja da se angažujete pred bliskom osobom.
Posao: Ponekad određeni poslovni ciljevi opravdavaju upotrebu posebnog sredstva, ali sve ima svoju cenu ili granicu.
Zdravlje: Upotrebite svoju inteligenciju ili neke skrivene adute, kontrolišite napetost.
Devica
Ljubav: Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka vaša osećanja progovore.
Posao: Pogađa vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj saradnji. Važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje: Nemojte sputavati osećanja ili emotivne želje, opustite se.
Vaga
Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Škorpija
Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao: Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje vas dodatno zamaraju.
Horoskop za 31. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Ponekad određene sitnice više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavaljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.
Posao: Važno je da pravilno zaštitite svoje poslovne interese. Postavite jasnu granicu do koje ste spremni da preuzmete odgovornost.
Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.
Jarac
Ljubav: Prati vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a vama upornost.
Posao: Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Vodolija
Ljubav: U određenim situacijama uz vas trpi i voljena osoba, ali vi to uporno poričete sa namerom da se stvari promene u Vašu korist.
Posao: Delujete sumnjičavo u susretu sa saradnicima. Ukoliko se previše udaljavate od zajedničkih tema, očekuju vas dodatne komplikacije.
Zdravlje: Preterana zabrinutost loše utiče na vašu koncentraciju.
Ribe
Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u Vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.
Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.
Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.
Horoskop za 31. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 31. avgust: Ribe, prihvatite poslovnu ponudu; Jarčevi, prepreke do željenog cilja neće biti male
Horoskop za 31. avgust 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
31/08/2022Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 31. avgust: Bikove očekuje prijatno iznenađenje, Blizance pogađa nečija nekorektnost
Dnevni horoskop za 31. avgust 2025. godine
31/08/2025Saznajte više
Horoskop za 30. avgust: Loš dan za Devicu, Ovan na vrhu sveta
Horoskop za 30. avgust 2025. godine je pred vama, pogledajte kakav nas dan čeka
30/08/2025Saznajte više
Horoskop za 29. avgust: Bik zrači samopouzdanjem, Škorpija ostvaruje sve što poželi
Dnevni horoskop za 29. avgust 2025. godine
29/08/2025Saznajte više
28. avgust je dan kada pare padaju s neba: Tri horoskopska znaka obogatiće se preko noći
28. avgust za ova tri znaka je šansa da se obogate preko noći
28/08/2025Saznajte više
Horoskop za 28. avgust: Ovan brine bez razloga, Blizanci neka povedu računa o ishrani
Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine
28/08/2025Saznajte više
12. septembra karma kuca na vaša vrata, sve što ste uradili, vraća vam se
12. septembar je dan kada se sve vraća, s kamatom
27/08/2025Saznajte više
Komentari (0)