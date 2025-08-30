Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 30. avgust: Loš dan za Devicu, Ovan na vrhu sveta

Autor: | 30/08/2025

Horoskop za 30. avgust godine

Ovan

Ljubav: 
Upotrebite neke skrivene adute u nameri da očarate partnera. Sve je dozvoljeno, ako prija zajedničkom ukusu.
Posao:
Pomisao da se nalazite za veliki korak ispred drugih, deluje podsticajno i uzbudljivo. Delujete ambiciozno.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Bik

Ljubav:
Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.
Posao:
Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi. 

Blizanci

Ljubav:

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doči na svoje mesto.
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju i kondiciju.

Rak

Ljubav:
Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.
Posao:
Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Lav

Ljubav:
Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.
Posao:
Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Devica

Ljubav:

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.
Zdravlje:
Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Vaga

Ljubav:
Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Škorpion

Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Strelac

Ljubav:

Nije Vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali Vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način.
Posao:
Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju.

Jarac

Ljubav:
Imate utisak da partner uporno prikriva izvesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspeh, ne budite nepravedni prema osobi čije namere ne poznajete dovoljno.
Zdravlje:
Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.

Vodolija

Ljubav:
Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.
Posao:
Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese. 
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Ribe

Ljubav:

Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.

Horoskop za 30. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

