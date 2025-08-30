Horoskop za 30. avgust: Loš dan za Devicu, Ovan na vrhu sveta

Horoskop za 30. avgust godine

Ovan

Ljubav:

Upotrebite neke skrivene adute u nameri da očarate partnera. Sve je dozvoljeno, ako prija zajedničkom ukusu.

Posao:

Pomisao da se nalazite za veliki korak ispred drugih, deluje podsticajno i uzbudljivo. Delujete ambiciozno.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Bik

Ljubav:

Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.

Posao:

Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Blizanci

Rak

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doči na svoje mesto.Posao:Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima.Zdravlje:Potrudite se da poboljšate koncentraciju i kondiciju.

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.

Posao:

Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Lav

Ljubav:

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. »Male nežnosti« donose veliko zadovoljstvo.

Posao:

Imate dobre ideje, ali neko odbija Vaš savet i pokušava da umanji Vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Devica

Vaga

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.Posao:Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.Zdravlje:Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Škorpion

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Strelac

Jarac

Nije Vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali Vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način.Posao:Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.Zdravlje:Budite pažljiviji u saobraćaju.

Ljubav:

Imate utisak da partner uporno prikriva izvesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao:

Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspeh, ne budite nepravedni prema osobi čije namere ne poznajete dovoljno.

Zdravlje:

Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.

Vodolija

Ljubav:

Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.

Posao:

Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Ribe

Horoskop za 30. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.Posao:Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.Zdravlje:Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.