Četiri godine ne žive pod istim krovom, i dalje u braku: Jovana Pajić otkrila zbog čega se još uvek nije razvela

Gostujući početkom decembra u emisiji kod Ognjena Amidžića, Aleksandar Cvetković, frontomen Tropiko benda, otkrio je dad su on i Jovana Pajić i dalje u braku.
- Evo, neki dan smo proslavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku – kazao je pevač koji već neko vreme imam i novu ljubav.
Pročitajte Dea Đurđević trudna! Evo ko je njen izabranik
Sale Tropiko i Jovana Pajić, kojji imaju dve ćerke, važili su za skladan par, pa su se mnogi iznenadili kada je pre četiri godine stigla vest o njihovom razlazu. Posle decenije zajedničkog života, 2021. godine, svako je krenuo na svoju stranu.
Jovana Pajić je sada, u emisiji “In3gantno”, na televiziji K1, otkrila i svoju stranu priče.
- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine... Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje – kaže pevačica koja je prošlu godinu obeležila velikim povratkom na scenu.
Iskreno je dodala da im je posle razlaza fokus bio na drugim stvarima, ne na razvodu.
-Imala sam puno posla, na 300 strana sam bila, pa mi je razvod bio poslednja stavka.
Kako je navela, u njenom životu nije se pojavila nova ljubav.
- Deca su sve moje. Libero sam.
Slične Vesti
Jovana Pajić o razvodu od Saleta: Završila bih u kliničkom centru, zbog ćerki sam to uradila
Razvod Jovane Pajić bio je jedini logični postupak posle svega
14/08/2024Saznajte više
Jovana Pajić i Sale Tropiko i dalje u braku: Nismo se razveli, pre neki dan smo poslavili 14 godina
Jovana Pajić i Sale Tropiko se još nisu razveli
03/12/2025Saznajte više
Jovana Pajić ne želi da krije, isplivala sramna istina o bivšem mužu: Posle razvoda sam...
Jovana Pajić prvi put otvoreno o razvodu braka
25/03/2024Saznajte više
Kraj posle 10 godina braka: Razvode se Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković
Razvode se Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković
03/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Četiri godine ne žive pod istim krovom, i dalje u braku: Jovana Pajić otkrila zbog čega se još uvek nije razvela
Jovana Pajić otkrila zbog čega se još uvek nije razvela
24/12/2025Saznajte više
Znate li da je ova prelepa glumica sestričina Isidore Bjelice?
Sestričina Isidore Bjelice je Teodora Bjelica
24/12/2025Saznajte više
Kažu da između Olge Odanović i Radio Mileve stoji znak jednakosti, evo i zašto
Olga Odanović o novoj sezoni serije „Radio Mileva“
23/12/2025Saznajte više
Udala se Venus Vilijams: Četiri venčanice i romantična ceremonija na Floridi
Venus Vilijams se udala
23/12/2025Saznajte više
Željko Bebek: Ružica mi je donela slast življenja u seniorsko vreme
Željko Bebek sa suprugom i decom svake godine uživa u zimskoj idili Bjelašnice
23/12/2025Saznajte više
Luka Jović proslavio 28. rođendan, torta san svakog fudbalera
Luka Jović proslavio 28. rođendan
23/12/2025Saznajte više
Komentari (0)