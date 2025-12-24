Četiri godine ne žive pod istim krovom, i dalje u braku: Jovana Pajić otkrila zbog čega se još uvek nije razvela

Gostujući početkom decembra u emisiji kod Ognjena Amidžića, Aleksandar Cvetković, frontomen Tropiko benda, otkrio je dad su on i Jovana Pajić i dalje u braku.

- Evo, neki dan smo proslavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku – kazao je pevač koji već neko vreme imam i novu ljubav.

Sale Tropiko i Jovana Pajić, kojji imaju dve ćerke, važili su za skladan par, pa su se mnogi iznenadili kada je pre četiri godine stigla vest o njihovom razlazu. Posle decenije zajedničkog života, 2021. godine, svako je krenuo na svoju stranu.

Jovana Pajić je sada, u emisiji “In3gantno”, na televiziji K1, otkrila i svoju stranu priče.

- Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dve godine... Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje – kaže pevačica koja je prošlu godinu obeležila velikim povratkom na scenu. Petar Đorđević

Iskreno je dodala da im je posle razlaza fokus bio na drugim stvarima, ne na razvodu.

-Imala sam puno posla, na 300 strana sam bila, pa mi je razvod bio poslednja stavka. Luka Šarac

Kako je navela, u njenom životu nije se pojavila nova ljubav.

- Deca su sve moje. Libero sam.





