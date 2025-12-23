Kažu da između Olge Odanović i Radio Mileve stoji znak jednakosti, evo i zašto

Od ponedeljka 29. decembra svako veče u 20. časova na Prvom programu RTS-a nastavljamo da pratimo uzbudljive i zabavne dogodovštine Mileve, njene porodice i simpatičnog komšiluka iz Rankeove 12.

- Nadam se da ćemo ponovo uneti malo vedrine i smeha u domove, od 29. decembra – rekla je Olga Odanović, gostujući u Beogradskoj hronici, pa istakla da u ekipi ostaju „bazni likovi" i da tu nema promene.

Publika je odavno između glumice Olge Odanović i Radio Mileve stavila znak jednakosti. Često kažu da u seriji zapravo i ne glumi.

- To je divno i baš mi je drago da čujem da se ta gluma ne vidi. Mislim da je to najbolje za svakog glumca – rekla je Olga, dodajući da se tako nešto može postići radom i upornošću.

U novim epizodama „Radio Mileve“ će biti i novih likova i zapleta, razvoja emocija. Glumica posebno naglašava učešće novih glumaca koji dolaze iz najmlađe generacije.

Iako snimanja znaju da budu naporna, glumica se ne žali:

- Umorimo se, nije lako biti 12 sati na setu, ustati rano, a imate posle i predstavu. Svako od nas dosta radi, tu je i pozorište. Treba u toku dana preživeti jedno dva, tri života i to nije lako, ali mislim da ljubav i ta radost prema ovome što smo napravili pobeđuje sve.

Na kraju razgovora, povodom nove sezone serije „Radio Mileva“, glavna glumica je poručila da je cela ekipa kao jedna porodica.

- Prosto, volimo Radio Milevu – zaključila je.





