Horoskop za 24. decembar: Vodolija ne dobija dovoljno emotivne pažnje, Devici smeta nečije prisustvo

Horoskop za 24. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.
Posao: Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.
Zdravlje: Društvena angažovanost deluje pozitivno na vašu mentalnu ravnotežu.
Bik
Ljubav: Partner se suviše oslanja na vašu dobru volju, što vas dodatno opterećuje. Ništa ne može da se privede kraju bez vašeg učešća.
Posao: Delujete zabrinuto u očekivanju da neko odgovori na vašu ponudu. Tražite zaobilazno rešenje kako biste sačivali svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam neka omiljena zabava, kao dobra relaksacija.
Blizanci
Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Rak
Ljubav: Osećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe.
Posao: Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.
Zdravlje: Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu.
Lav
Ljubav: Nemojte dozvoliti da vas neko zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.
Posao: Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva vaš poslovni status.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
Devica
Ljubav: Delujete napeto, počinje da vam smeta nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite da umanjite svoje kriterijume.
Posao: Pažljivije analizirajte odgovore koje dobijate od bliskih saradnika, svako ima svoju teoriju i vesto brani svoje poslovne interese.
Zdravlje: Izbegavajte neke naporne ili stresne situacije koje vas zamaraju.
Vaga
Ljubav: Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao: Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Škorpija
Ljubav: Delujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu.
Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa. Međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju.
Zdravlje: Nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.
Strelac
Ljubav: Razgovarajte otvoreno sa partnerom i insistirajte na dokazivanju istine. Ne treba da se zavaravate iluzijama.
Posao: U zajedničkom interesu je da se poslovno-finansijski rizik svede na minimum. Korektno poštujte dogovor.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga
Jarac
Ljubav: Izbegavajte osobu koja deluje depresivno na vaše raspoloženje. Svoju pažnju usmerite u pozitivnom pravcu.
Posao: Ne dopada vam se nečije kritizerstvo ili dvosmislenost kada se dogovarate o izboru zajedničke teme.
Zdravlje: Važno je da racionalno koristite svoje vreme i energiju.
Vodolija
Ljubav: Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao: Previše arogancije sa vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
Ribe
Ljubav: Nema potrebe da potcenjujete partnerove mogućnosti ili da se zanosite subjektivnim procenama.
Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje i nemojte pričati o stvarima koje predstavljaju potencijalni rizik.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje nepovoljno utiču na vaše zdravstveno stanje.
Horoskop za 24. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
