Znate li da je ova prelepa glumica sestričina Isidore Bjelice?

Isidora Bjelica bila je jedna od najoriginalnijih pojava na našoj javnoj sceni. Ugledna književnica i dramaturškinja, poznata po oštrom jeziku i nesvakidašnjem stilu, preminula je u avgustu 2020. godine posle duge i teške bolesti.

Prezime Bjelica je retko, pa se verovatno nećete začuditi – ili možda hoćete – ako vam otkrijemo da je glumica Gordana Bjelica Isidorina rođaka.

Gordanina ćerka Teodora, takođe glumica, koju je, kako se priča, dobila u vanbračnoj vezi sa vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim, evocirala je uspomene na trenutke provedene sa tetkom.

- Isidoru pamtim kao najkul tektu na svetu. Sećam se, kad sam bila mala, moja mama i ona su se baš družile, a ja sam se družila sa njenom decom. Prvo sam čuvala Lava, pa onda Vilu. Igrala sam šah sa Dimitrijem (Bjelicom, Isidorinim ocem), on meni dođe deda, a i krstio me je.

- Tetka je uvek imala neke kul opaske, naravno i najlepše šešire i stajlinge koje mislim da niko nikada neće nadmašiti. Drago mi je što je postojala i što je bila u mom životu – rekla je lepa Teodora za Hype televiziju. Instagram

Pošto otac nije hteo da je prizna, odrasla je uz majku koja je žrtvovala karijeru kako bi se posvetila njoj. Teodora, koja će u avgustu napuniti 30 godina, dugo se bavila modelingom, a predstavljala je Srbiju na međunarodnim takmičenjima za najlepše devojke.

Glumački debi ostvarila je 2017. Osim po ulogama, javnost je zna i po njenoj vezi sa Igorom Kojićem. Zabavljali su se nekoliko meseci nakon njegovog razvoda od Severine. Tokom prethodne godine udala se u najvećoj tajnosti za hrvatskog fudbalera Karla Muhara sa kojim uživa u ljubavi.





