Tri godine od smrti Siniše Mihajlovića, brat Dražen kaže: Ispuniću obećanje koje sam mu dao poslednjeg dana

Brat Siniše Mihajlovića, Dražen, oglasio se povodom trogodišnjice smrti legendarnog fudbalera i trenera. U Italiji, gde je proveo veći deo života i zasnovao porodicu, ljudi pamte ne samo velikog sportistu, već i izuzetnog čoveka. Youtube Screenshot/Una tv

Sinišu, naravno, ne zaboravljaju ni njegovi najbliži.

- Prva stvar koje se setim jeste toplina bratske ljubavi, a onda njegov snažni karakter koji je imao do poslednjeg dana života. Do poslednjeg trenutka i izadaha verovao je da će pobediti opaku bolest – kazao je brat Siniše Mihajlovića u intervjuu za emisiju “Podne”, na Una televiziji, pa istakao:

- O njemu se manje-više sve zna, kakav je bio čovek i sportista. Zahvaljujem se svima onima koji ga se sećaju svaki dan. To je ono što ga čini besmrtni, on je kroz te priče među nama.

Dražen Mihajlović prisetio se detinjstva i kako ga je brat čuvao.

- Bio sam mlađi brat koga je on pazio i tako je ostalo do poslednjeg dana. Mnogo je lepih sećanja. On je bio za primer u svakom pogledu. I danas, kada ga nema, mislim da me on od gore čuva. Kao da me i dalje vodi kroz život.

Dražen Mihajlović istakao je i to da su Italijani izuzetno cenili Sinišu.

- Tog dana kada smo išli na sahranu vozač iz ambasade, koji nas je vozio, rekao nam je da zna da nam je teško, ali da treba da budemo ponosni. Rekao nam je da to što je tog dana video, da se to dešava samo kada umre neko od državnika. Saobraćaj je bio blokiran, neki su bacali cveće. Podsetilo me je kada smo u kolonama dočekivali Tita. Pola mene bio je tužno, a pola ponosno. Youtube Screenshot/Una tv

Na kraju razgovora za Una televiziju, Dražen Mihajlović je rekao:

- Ponosan sam na ono što je Siniša ostavio iza sebe i voleo bi da ljudi u Srbiji budu ponosni na njega. Onaj dan kada sam ostao sa njim, to sada prvi put kažem, obećao sam da ću učiniti sve da neki sportski objekat ponese njegovo ime. Bile su ankete i 70 odsto ljudi podržalo je da nacionalni stadion, koji treba da se završi, dobije njegovo ime. Drago mi je da ljudi u Srbiji to žele. Bilo bi lepo da mu se zemlja oduži na ovaj način, da nas to seća na njega, da nešto takvo nosi njegovo ime. To bi bila naša zahvalnost prema njemu i njegovoj čovečnosti.





