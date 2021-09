Vanbračni sin Marinka Rokvića u poseti ocu i polubraći, Nikola podelio fotografiju emotivnog susreta (foto)

Treći sin Marinka Rokvića u poseti ocu i polubraći

Marinko Rokvić sa suprugom Slavicom ima dva sina, Nikolu i Marka, i taj podatak svima je poznat. Međutim, mnogi ne znaju, a i nije tajna, da folk pevač ima još jedno dete, takođe sina. Dario je rođen iz vanbračne zajednice, dok Marinko još nije bio oženjen.

Za razliku od Nikole i Marka, koji se godinama uspešno bave muzikom, Dario se nikada nije javno eksponirao. Poznato je da živi u Kanadi, kao i da bar jednom godišnje dolazi u Beograd da poseti oca i polubraću.

Dario trenutno boravi u Beogradu, a Nikola je punog srca na „Instagramu“ podelio fotografiju braće na okupu. „Tri brata!“, kratko je napisao.

Treći sin Marinka Rokvića, odnosno prvi, najstariji, veoma liči na oca. Činjenica da ga poznati pevač nije odmah priznao je postupak zbog kojeg se i danas kaje. Jednom prilikom je ispričao:

‒ To se desilo... Mislim desilo se kako se desilo. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost ludost... Tada nisam bio ni oženjen.