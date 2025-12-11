Vesna Zmijanac hitno operisana

Vesna Zmijanac primljena je pre nekoliko dana u Urgentni centar. Nakon ukazane pomoći lekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja lekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja. Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.

Prema informacijama do kojih je ovaj medij došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.

– Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek – navodi izvor.

On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

- Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta - pojasnio je izvor. Arhiva HELLO!

Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspešno, a pevačica će naredne dane provesti pod nadzorom lekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vreme. NAkon što je pre nekoliko dana primljena u Urgentni, Vesna je za medije otkrila kako se oseća:

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna.

Pre dve Vesni je ugrađen bajpas

Podsetimo, Vesna Zmijanac je pre dve godine imala operaciju srca kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Vesni je tad u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička zvezda posle nekoliko meseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu.

Vesni želimo brz oporavak!





