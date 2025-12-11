Vesna Zmijanac primljena je pre nekoliko dana u Urgentni centar. Nakon ukazane pomoći lekara tada je puštena kući, ali zbog ponovnog pogoršanja stanja lekari su je vratili u bolnicu na dodatna ispitivanja. Kako se njeno zdravstveno stanje nije stabilizovalo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, prema saznanjima Kurira, podvrgnuta operativnom zahvatu.
Pročitajte Nalazi nisu dobri: Vesna Zmijanac i dalje u bolnici
Prema informacijama do kojih je ovaj medij došao, Vesni Zmijanac je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja.
– Vesni Zmijanac su danas, zbog stanja u kom se nalazila, lekari morali da urade intervenciju. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek – navodi izvor.
On dodaje da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.
- Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta - pojasnio je izvor.
Operacija je, prema nezvaničnim informacijama, protekla uspešno, a pevačica će naredne dane provesti pod nadzorom lekara kako bi se oporavak pratio i eventualne komplikacije sprečile na vreme. NAkon što je pre nekoliko dana primljena u Urgentni, Vesna je za medije otkrila kako se oseća:
- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna.
Pre dve Vesni je ugrađen bajpas
Podsetimo, Vesna Zmijanac je pre dve godine imala operaciju srca kada su joj ugrađena dva bajpasa i jedan stent. Vesni je tad u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička zvezda posle nekoliko meseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu.
Vesni želimo brz oporavak!
Pročitajte još
Vesna Zmijanac hitno operisana
Vesna Zmijanac hitno operisana
11/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši
Omiljena pesma Jelene Đoković ovih dana dobija svoje novo "ruho"
11/12/2025Saznajte više
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je pravi raj na zemlji, ušuškana oaza
11/12/2025Saznajte više
Gledate ga na televiziji, ne znajući da je baš on bivši muž Vanje Ejdus! A tek kad čujete ko mu je majka...
Bivši muž Vanje Ejdus je sin omiljene jugoslovenske glumice
11/12/2025Saznajte više
Tihomir Stanić za HELLO!: Davno sam odlučio da ću umreti na svoj rođendan, ako ima pravde to će biti...
Tihomir Stanić isplanirao je svoj odlazak sa ovog sveta
11/12/2025Saznajte više
Srećne vesti potvrđene! Porodica Dejana Tomaševića danas prima čestitke
Dejan Tomašević na novoj funkciji, stigla zvanična potvrda
11/12/2025Saznajte više
Komentari (0)