Pamela Anderson: Želim da promenim prezime i tako konačno pokažem ko sam

Pamela Anderson ponovo je oduševila javnost svojim odlukama. Najnovija je ta da popularna holivudska glumica razmatra promenu prezimena i to u Hjutijainen kako bi odala počast svom finskom poreklu. U novom intervjuu za Vogue Scandinavia, zvezda serija "Poslednja plesačica “ i "Balade“ je istakla:
- Ponekad ne želim da budem Pamela Anderson već Pamela Hyutiyainen. Volela bih da promenim ime, ali mi ne dozvoljavaju.
Paradajz, krastavac, paprika... Bašta Pamele Anderson u Vankuveru pravo bogatstvo: Obožavam da okopavam svoje cveće i povrće
Kako je objasnila 58-godišnja glumica, njen deda, Herman Hjutijainen, kada je emigrirao u Kanadu, odlučio je da promeni prezime u Anderson, verujući da će se na taj način lakše integrisati u društvo svoje nove domovine. Kada je Anderson odrastala, njen deda joj je bio "najbliža osoba“. Čak ju je učio finskom, iako je njeno tečno znanje maternjeg jezika zaista bilo upečatljivo posle njegove smrti. U to vreme je imala samo 11 godina.
Glumica nikada nije prestala da istražuje različite identitete.
"Moja mašta je godinama bila na slobodi. Moraš da skineš svaki sloj, mnogo puta, i da počneš ispočetka."
Prošla je kroz nekoliko transformacija, ne samo u svojoj glumačkoj karijeri, već i u svom izgledu, odbacujući tešku šminku i nedavno promenivši boju i stil kose.
U intervjuu za grčki Marie Claire, pričala je i o svojoj ulozi u filmu "The Last Showgirl"
"Radeći na ovom filmu bilo je ogromno olakšanje za mene. Osećala sam se kao da godinama čuvam tajnu, osećala sam se krivom zbog nekih svojih izbora i konačno sam imala priliku da preispitam neke od svojih odluka. Mislim da ljudi ne shvataju da sam, paralelno sa fotografisanjem za Plejboj, sedela u Semjuela Frenča i čitala dela Tenesija Vilijamsa i Judžina O’Nila . Ne znam šta me je privuklo njima, niti sam znala kako ću dostići ovaj nivo, pošto niko u mojoj porodici ili u mom životu to nikada nije postigao. Bilo je to pitanje ličnog izražavanja i prilike da se zaista posvetim nečemu i razumem svoj potencijal", iskreno je rekla Pamela.
