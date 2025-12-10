U ovu Melaniju se zaljubio Tramp, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine (video)

Izgled Melanije Tramp (55), prve dame Amerike, besprekoran je! Mogu da je vole, mogu da je ne vole, ali pred njenom lepotom, energijom i stasom se ne može ostati ravnodušan.
Otkako je rođena 26. aprila 1970. godine znalo se da će biti poznata. Melanija je rođena u Sloveniji, a njeni roditelji Viktor i Amalija Knaus i te kako su uticali na njen životni put. Jednom prilikom ispričala je da je od majke nasledila smisao za modu, a zahvaljujući ocu zavolela je putovanja.
Pročitajte Manikir Melanije Tramp već je hit 2025. godine, ide uz sve i odaje utisak prefinjenosti i čistoće
Melanijina majka često je išla na poslovna putovanja u Milano i Pariz, gde je posećivala modne revije, a upravo je to podstaklo Melanijinu želju da se i sama bavi manekenstvom.
Lepota joj nisu osoparavali, uglavnom iako je bilo nagađanja da je imala određene plastične korekcije. A njen stil hvalio se dosta. Mnogo toga o modi naučila je dok se bavila anekenstvom u čiji je svet uplovila sa samo 16 godina - već sa 18 godina je radila kao manekenka u Milanu. Sa druge strane, oni koji kritikuju njen stil, koji promoviše sa pozicije prve dame, smatraju da previše pažnje obraća na garderobu, da je češće izgledala kao model nego kao supruga predsednika SAD - ili drugim rečima, da prvo vidite odeću, pa tek onda Melaniju.
Melanija je 1996. došla u Njujork, 2001. stekla pravo na stalni boravak u Americi, a 2006. dobila američko državljanstvo nakon udaje za Donalda Trampa 2005. godine.
Izgled Melanije Tramp osvaja na prvi pogled
Bez obzira da li je njena kosa smeđa, sa plavim pramenovima ili tamna, Melanija je oduvek imala "ono nešto" što je činilo ženom ispred svog vremena.
Na internetu je isplivao snimak sa Melanijinim fotografijama od najranijeg detinjstva do današnjih dana. Na njemu se jasno mogu videti sve njene trasnformacije tokom godina i jasno je da je oduvek bila lepotica koju su mnogi muškarci priželjkivali.
Kako je Melanija izgledala kada se Donald Tramp zaljubio u nju i da li se od tada mnogo promenila, pogledajte u video snimku koji še širi mrežama.
Slične Vesti
Melanija, da li bi se udala za Donalda da si znala da će biti predsednik? Prva dama uživo pred kamerama
Melanija odgovorila na skakljivo pitanje novinara
25/07/2025Saznajte više
U ovu Melaniju se Tramp zaljubio, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine
Izgled Melanije Tramp kroz godine
27/01/2025Saznajte više
Nekada je blistala: Ovo je Melanija Tramp danas, najnovije fotografije obišle svet
Povratak Melanije Tramp u velikom stilu
08/07/2022Saznajte više
Od 20. januara gubi joj se svaki trag: Konačno otkriveno gde je Melanija Tramp
Gde je nestala Melanija Tramp? Poslednji put videli smo je 20. januara...
06/05/2021Saznajte više
Pročitajte još
U ovu Melaniju se zaljubio Tramp, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine (video)
Izgled Melanije Tramp kroz godine se menjao
10/12/2025Saznajte više
Bivši muž Dženifer Aniston postaje otac! Džastin Teru potvrdio: Nikol je trudna!
Justin Theroux i njegova supruga Nicole Brydon Bloom očekuju svoje prvo zajedničko dete
10/12/2025Saznajte više
Nalazi nisu dobri: Vesna Zmijanac i dalje u bolnici
Vesna Zmijanac zadržana u bolnici
10/12/2025Saznajte više
Rekla je “da”: Verila se glumica Jana Bjelica, slavlje u Madridu
Verila se glumica Jana Bjelica
10/12/2025Saznajte više
Aplauzi i suze na premijeri filma o Dejanu Milojeviću u Americi, u prvom planu njegov sin Nikola
U Čikagu prikazan film o Dejanu Milojeviću “Brate”
10/12/2025Saznajte više
Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu
Sin Gvinet Paltrou sa mamom na crvenom tepihu
10/12/2025Saznajte više
Komentari (0)