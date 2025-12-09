Jovana Pajić objavila novu pesmu i otvorila dušu: Ne stidim se da stojim sama (video)

Nakon duže profesionalne pauze, Jovana Pajić vratila se na scenu u velikom stilu. Pesme “Ludilo moje” i “Prezime se briše” vinule su je u vrh muzičke scene, a “tačka na i” bio je duet sa Marijom Šerifović “Demoni”. Vladimir Nićiforović

Niz hitova Jovana nastavlja pesmom koja je lična, ali u isto vreme i univerzalna.

Novi singl “Lepo mi stoji” stiže kao posebno izdanje u karijeri Jovane Pajiće. Nežna, iskrena ispovest o snazi žene koja zna svoju vrednost i ne izvinjava se zbog sopstvenih uspeha.

- Poslednje dve godina su svakako najturbulentniji period u mom životu. Povratak u ovaj javni život je uvek i lep, ali i trnovit. Zato i jesam odabrala da kraj ove godine zaokružim jednom ličnom pesmom, kao nekim malim uvidom u moj život, u sve ono što ga čini i najlepšim i kompleksnim. Ovo jeste moja pesma, ali već osećam sve one koje će se u njoj prepoznati.

- “Lepo mi stoji” je pesma za sve one koje su naučile da stoje same, da veruju u sebe i da se ne stide onoga šta su postigle“, izjavila je Jovana povodom objavljivanja novog singla.

Svojom najnovijom pesmom Jovana neosporno nastavlja niz uspešnih singlova, ali ujedno i potvrđuje da njen povratak nije slučajan, već da svojom autentičnošću i jedinstvenim muzičkim izrazom stoji tačno tamo gde joj je i mesto.

Iza i ovog sasvim sigurno novog hita, stoji provereni autorski tim – Bane Opačić koji je komponovao muziku i pisao tekst, a za aranžman je bio zadužen Dušan Alagić.









