Nakon duže profesionalne pauze, Jovana Pajić vratila se na scenu u velikom stilu. Pesme “Ludilo moje” i “Prezime se briše” vinule su je u vrh muzičke scene, a “tačka na i” bio je duet sa Marijom Šerifović “Demoni”.
Niz hitova Jovana nastavlja pesmom koja je lična, ali u isto vreme i univerzalna.
Pročitajte Ovakvim poklonom ne može se pohvaliti svaka žena - Biljana Obradović je prava srećnica
Novi singl “Lepo mi stoji” stiže kao posebno izdanje u karijeri Jovane Pajiće. Nežna, iskrena ispovest o snazi žene koja zna svoju vrednost i ne izvinjava se zbog sopstvenih uspeha.
- Poslednje dve godina su svakako najturbulentniji period u mom životu. Povratak u ovaj javni život je uvek i lep, ali i trnovit. Zato i jesam odabrala da kraj ove godine zaokružim jednom ličnom pesmom, kao nekim malim uvidom u moj život, u sve ono što ga čini i najlepšim i kompleksnim. Ovo jeste moja pesma, ali već osećam sve one koje će se u njoj prepoznati.
- “Lepo mi stoji” je pesma za sve one koje su naučile da stoje same, da veruju u sebe i da se ne stide onoga šta su postigle“, izjavila je Jovana povodom objavljivanja novog singla.
Svojom najnovijom pesmom Jovana neosporno nastavlja niz uspešnih singlova, ali ujedno i potvrđuje da njen povratak nije slučajan, već da svojom autentičnošću i jedinstvenim muzičkim izrazom stoji tačno tamo gde joj je i mesto.
Iza i ovog sasvim sigurno novog hita, stoji provereni autorski tim – Bane Opačić koji je komponovao muziku i pisao tekst, a za aranžman je bio zadužen Dušan Alagić.
Pročitajte još
Čujemo se ako preživim, nije dobro! Ljiljana Stjepanović dva meseca u bolnici
Ljiljana Stjepanović dva meseca je u bolnici
09/12/2025Saznajte više
Jovana Pajić objavila novu pesmu i otvorila dušu: Ne stidim se da stojim sama (video)
Nova pesma Jovane Pajić “Lepo mi stoji”
09/12/2025Saznajte više
Vlado za HELLO! otkriva ko kiti jelku u porodici Georgiev, kao i da li je na novogodišnjoj trpezi bakalar ili prase
Vlado Georgiev o novogodišnjim praznicima
09/12/2025Saznajte više
Ovakvim poklonom ne može se pohvaliti svaka žena: Biljana Obradović je prava srećnica
Biljana Obradović dobila na poklon pesmu
09/12/2025Saznajte više
Nataša Aksentijević za HELLO! prvi put govori o porodičnoj tragediji: Moj stariji brat je 1979. ukraden iz porodilišta
Brat Nataše Aksentijević ukraden je iz porodilišta
08/12/2025Saznajte više
50. rođendan za pamćenje: Ana Stanić častila sebe putovanjem na Severni pol
Rođendan Ane Stanić na Severnom polu
08/12/2025Saznajte više
Komentari (0)