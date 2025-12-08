Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Došla Lenka iz Amerike, ispratili svatove... Oglasila se Vesna Dedić, ne skriva emocije

08/12/2025

Ćerka Vesne Dedić ne eksponira se u javnosti

Vesna Dedić 2025. godinu završava u slavljeničkom raspoloženju.

Boško Karanović

 

- Posle desetine hiljada ispisanih stranih romana, intervjua, članaka, reportaža i scenarija, ja ne umem da opišem 6. decembar 2025. Priča je jednostavna: Došla Lenka iz Amerike, sačekale je dve sestre i tri brata od ujaka, potom ispratili svatove, oni doveli u kuću čarobnu Nađu, pa zajedno krenuli na venčanje – napisala je Vesna Dedić na Instagramu, pa dodala:

- Sve dalje ne umem da opišem, a od Lenke nemam dozvolu da postavljam porodične fotografije. A tako bi se rado hvalila i ova majka i ova tetka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vesna Dedić (@dedicvesna)

 

Sa svega 24 godine, ćerka Vesne Dedić stekla je izuzetnu reputaciju u svojoj oblasti, a karijeru gradi daleko od rodnog Beograda, u Los Anđelesu.

Još u mlađim danima rešila je da se školuje i karijeru gradi van granica naše zemlje. Fakultet je završila u Mastrihtu, univerzitetskom centru Holandije, da bi je poslovne prilike odvele još dalje od Srbije.

Već nekoliko godina Lenka Milojević živi i radi u Los Anđelesu, a mama kad god je u mogućnosti ode da je poseti. O Lenki se malo zna, budući da ne voli da se javno ekponira, ali poznato je da je doktorski kandidat biofizike na trećoj godini Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu.

