Devojčica koja je samo želela da bude Lepa Brena, zbog ljubavi je napustila Beograd, a onda sa tri ćerke došla ispred NJEGA

Rođena je 20. maja 1979. godine, od majke Švajcarkinje i oca Nikšićanina. Svojom lepotom i stasom ova preslatka devojčica danas pleni gde god da se pojavi. Život je vodio na mnogo adresa, ali ona kojoj se uvek vraćala jeste ljubav.

Sanjala je da jednog dana bude Lepa Brena. Pevala i maštala o velikim koncertima, da bi godinama kasnije operske arije zamenila džezom, koji je i diplomirala. Zbog ljubavi, bila je i ostala spremna na sve, čak i da spakuje kofere i promeni državu.

Marijana Zlopaša 2011. godine, samo godinu dana posle velikog uspeha albuma "Katanac", udala se za svog izabranika Iliju Nikitovića. Venčanje su proslavili u njihovoj rodnoj Crnoj Gori, tačnije na plaži u Ulcinju, a nekoliko meseci kasnije dobili su prvu ćerku, potom i drugu, a zatim i treću.

Marijana Zlopaša svoju bajku danas živi u Herceg Novom.

- Beograd je moj grad, ali i u Crnoj Gori se osećam kao kod kuće. Moj otac je odavde i godinama mnogo vremena provodim prevashodno u Budvi. A sada evo i živim ovde tako da mi ne pada teško, osim što zbog ove situacije ne viđam porodicu koja živi u Beogradu - rekla je nedavno Marijana Zlopaša domaće medije, kojoj godine i te kako idu u prilog.

Na svom telu ništa nije korigovala, iako priznaje da nema ništa protiv toga, ukoliko je umereno.

- Skoro sam čula za izreku novog doba “lažeš k’o Instagram”. Ne znam stvarno kud plovi ovaj brod i gde će sve to odvesti te mlade nove generacije. Nemam ništa protiv sređivanja i težnji da se budeš lep i privlačan. Naprotiv, to je sasvim prirodno i normalno. Ali, kada to pređe u opsesiju, a zatim u frustraciju, posle i u depresiju, kada se ne zadovolje visko postavljeni standardi fizičke lepote, a zapostavi duhovno, psihičko, emotivno građenje ličnosti, onda to postaje ozbiljan problem - rekla je ona za Graciju, pa dodala kako vaspitava svoje naslednice:

- Sve moraju same da izgrade da bi bile stabilne i samosvesne u životu. Da ne bi vezivale svoje samopouzdanje i sreću za bilo koga i bilo šta, sem za sebe u sebi. Ja sam tu da im pomognem, da im pružim mnogo ljubavi, nežnosti, razumevanja, zajedničkih trenutaka, druženja, putovanja, planinarenja, priča… Da same jednog dana shvate da je njihova vrednost u njima. U tome koliko znaju i osećaju, a ne kako izgledaju, niti one niti bilo ko drugi. I pored svega toga, opet ništa nije garant da će biti onako kako bismo mi kao roditelji želeli. Samo neka mi budu zdrave i da imaju sreće u životu, a za sve ostalo ćemo lako. Šta Bog da.





