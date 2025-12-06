Ovo sam ja 3 nedelje posle porođaja carskim rezom: Anja Mit pokazala stomak, komentari ne prestaju

Anja Mit pre tri nedelje postala je majka dečaka, koji je dobio ime Filip.

Lepa glumica, po svemu sudeći, odlično se snašla u najlepšoj životnoj ulozi. U nekoliko navrata oglasila se na društvenim mrežama kako bi podelila svoje iskustvo sa trudnicama kojima tek predstojji odlazak u porodilište.

Kako je navela tokom drugog stanja ugojila se 12 kilograma, a ubrzo nakon porođaja vratila je vitku liniju.

Sada je objavila novi snimak koji je oduševio njene pratioce, pa su reči hvale stigle u brojnim porukama koje su joj ostavile.

- Ovaj video ne postavljam zbog "Viditeee meee, hvalite meee", okej ima i toga. ali malo, pa ko ne voli pohvale. Ali, šalu na stranu, suština ovog videa je da motivišem i ohrabrim sve žene koje su trudne, koje planiraju trudnoću, koje su se porodile. Ovo sam ja 3 nedelje posle porođaja carskim rezom. Jako sam se plašila kako će izgledati moj stomak posle trudnoće jer su mi trbušnjaci omiljeni deo mog tela. Plašili su me sa "Samo da ne dođe do carskog, 7 slojeva kože se seče, nikad stomak neće biti kao pre i blablabla…."

- Ne verujte, ne slušajte, okružite se pozitivnim iskustvima, ženama koje vas motivišu i hrabre, ženama koje vam daju snagu u leđa, a ne strah. Način stil i viziju života jedino određujete vi. Zdrava ishrana nije brokoli u vodi bez soli, zdrava ishrana je vaš odabir za bolje danas i bolje sutra - poručila je Anja Mit, dodajući da jedva čeka da se vrati treninzima i osećaju snage i radosti.





