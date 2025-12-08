Ćerka Roksande Ilinčić ima dva imena, jedno je dobila u čast najvažnije žene u njenom životu

Ćerka Roksande Ilinčić dobila je ime po baki

Modna dizajnerka Roksanda Ilinčić jedna je od onih ličnosti uz koje može da stoji odrednica “svetska, a naša”. Neko bi rekao da što je Novak Đoković u tenisu, to je Roksanda u modnom svetu. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for BFC

Nakon studija arhitekture i primenjenih umetnosti u Beogradu, Roksanda je nastavila obrazovanje na prestižnom Central Saint Martinsu. Svoj brend “Roksanda” predstavila je 2005. godine na Londonskoj Nedelji mode.

Čiste linije, volumen koji oblikuje figuru i intenzivan kolorit postali su njen zaštitni znak, a prepoznatljiv modni potpis oduševio je javnost. Kreacije Roksande Ilinčić danas nose dame iz britanske kraljevske porodice, ali i holivudske zvezde kao što su: Kira Najtli, Šarliz Teron, Emili Blant, Kejt Hadson, Gvinet Paltrou, En Hatavej...

Supruga Filipa Buena de Meskita, vlasnika brenda obuće "Akupunktura", upoznala je u Londonu. Venčali su se posle godinu dana veze, a deceniju kasnije postali su roditelji. Photo by Joe Maher/Getty Images

Njihova ćerka, koja je na svet je stigla u avgustu 2010. godine, zove se Efimija Ranka. Roksanda Ilinčić uvek je isticala koliko su joj važni porodični koreni, pa ne čudi što njena ćerka nosi ime po baki, Ranki.

- Kada je mama dolazila po mene u školu, onako prelepo odevena, osećala sam neizmernu sreću. Uvek je birala lepe boje koje je znalački uklapala. To me je kanije inspirisalo da unesem vedre boje u svoj rad – otkrila je u jednom intervjuu Roksanda, za koju je mama uvek bila životna inspiracija.





