Ćerka Roksande Ilinčić ima dva imena, jedno je dobila u čast najvažnije žene u njenom životu

Autor: | 08/12/2025

Ćerka Roksande Ilinčić dobila je ime po baki

Modna dizajnerka Roksanda Ilinčić jedna je od onih ličnosti uz koje može da stoji odrednica “svetska, a naša”. Neko bi rekao da što je Novak Đoković u tenisu, to je Roksanda u modnom svetu.

Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for BFC

 

Nakon studija arhitekture i primenjenih umetnosti u Beogradu, Roksanda je nastavila obrazovanje na prestižnom Central Saint Martinsu. Svoj brend “Roksanda” predstavila je 2005. godine na Londonskoj Nedelji mode.

Čiste linije, volumen koji oblikuje figuru i intenzivan kolorit postali su njen zaštitni znak, a prepoznatljiv modni potpis oduševio je javnost. Kreacije Roksande Ilinčić danas nose dame iz britanske kraljevske porodice, ali i holivudske zvezde kao što su: Kira Najtli, Šarliz Teron, Emili Blant, Kejt Hadson, Gvinet Paltrou, En Hatavej...

Pročitajte Ovo je omiljeni parfem Danijele Dimitrovske, pravi je izbor za svako godišnje doba

Supruga Filipa Buena de Meskita, vlasnika brenda obuće "Akupunktura", upoznala je u Londonu. Venčali su se posle godinu dana veze, a deceniju kasnije postali su roditelji.

Photo by Joe Maher/Getty Images

 

Njihova ćerka, koja je na svet je stigla u avgustu 2010. godine, zove se Efimija Ranka. Roksanda Ilinčić uvek je isticala koliko su joj važni porodični koreni, pa ne čudi što njena ćerka nosi ime po baki, Ranki.

- Kada je mama dolazila po mene u školu, onako prelepo odevena, osećala sam neizmernu sreću. Uvek je birala lepe boje koje je znalački uklapala. To me je kanije inspirisalo da unesem vedre boje u svoj rad – otkrila je u jednom intervjuu Roksanda, za koju je mama uvek bila životna inspiracija.

 

 

Eva Čubrović Photo by Joe Maher/Getty Images
