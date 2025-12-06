Veljko Kuzmančević: Majka mi je samo rekla "Umro nam je Laki", od sahrane do danas nisam bio na groblju

Veljko Kuzmančević u javnosti se uglavnom spominje kao suprug Verice Rakočević. Njegov profesionalni život usmeren je ka muzici koju godinama stvara.

Osim toga, zaposlen je u Narodnom pozorištu, na funkciji organizatora pozorišnih predstava. Dejan Milićević

O malo poznatim detaljima svog života, pre ne go što je njegovo ime postalo poznato široj javnosti, Veljko Kuzmančević je govorio u jednom intervjuu za HELLO!.

- Jedinac sam, ali nisam razmažen. Kada sam imao osam godina počeo je onaj nesrećni rat u bivšoj državi, a kako je moja majka iz Bosne, mnogo rodbine je došlo kod nas u Sremsku Mitrovicu. Jednog dana majka je izvadila svu moju odeću iz ormana i podelila je na dve gomile, uz reči: “Doći će ti brat”. To je bilo to. Imao sam sve što mi je bilo potrebno, ali sam naučen da ne tražim preko toga, jer neka deca nemaju ni toliko.

Umetničku crtu nasledio je od oca, koji je bio akademski slikar.

- Kao vojni oficir neko vreme je boravio na ratištu, odakle se vratio izranjavan. Ostatak života proveo je radeći u svom ateljeu i kajući se što nije otišao u Pariz kad ga je njegov profesor pozvao da tamo vodi galeriju. Bio je divan čovek, mekan kao pamuk.

Otac Veljka Kuzmančevića preminuo je 2018. godine, dok su Veljko i Verica boravili na Tajlandu. Odmah su se vratili u Srbiji, kako bi organizovali sahranu u Sremskoj Mitrovici. Dejan Milićević

Taj gubitak nikada nije preboleo, a gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, iskreno je priznao:

- Majka mi je samo rekla: "Umro nam je Laki".

- Od sahrane do danas nijednom nisam bio na groblju – kazao je Veljko, koji je teško podneo smrt oca.





