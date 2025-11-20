Sestre Gobović promovišu srpsku kulturu na festivalima u Rusiji i Dubaiju

Svojim jedinstvenim etno-pop izrazom, Marina i Marija Gobović donose tradiciju, emociju i kulturno nasleđe Srbije međunarodnoj publici

Sestre Gobović ove godine predstavljaju Srbiju na dva značajna međunarodna događaja. U periodu od 20. do 23. novembra nastupiće na Međunarodnom festivalu kulture i umetnosti u Kazanju (Rusija), manifestaciji koja okuplja izvođače iz različitih zemalja i neguje kulturnu razmenu kroz muziku i scenski izraz, pod pokroviteljstvom Ministarstva kuture Republike Srbije. Potom će od 27. novembra do 1. decembra učestvovati u programu zvanične manifestacije povodom obeležavanja 54. Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata u Dubaiju, jednom od najvažnijih državnih i kulturnih događaja u ovom delu sveta. Vladan Delić

Ovi nastupi predstavljaju značajan doprinos međunarodnoj promociji srpske tradicije i muzičke baštine, kao i potvrdu umetničkog rada Marina i Marije Gobović, prepoznatljivog po spajanju tradicionalnog zvuka i savremenog etno-pop izraza.

Repertoar Sestara Gobović obuhvata tradicionalne melodije, autorske kompozicije i pesme inspirisane srpskom istorijom i kulturnim identitetom. Kroz motive ljubavi, duhovnosti, porodičnih vrednosti, njihova muzika donosi spoj nasleđa i savremenog senzibiliteta, čineći tradiciju dostupnom široj regionalnoj i međunarodnoj publici.

Poznate po nežnoj i promišljenoj estetici, Sestre Gobović neguju scenski izraz koji tradicionalnim motivima daje modernu formu. Njihova dugogodišnja umetnička saradnja, nastala iz porodične bliskosti, razvila se u prepoznatljiv glas srpske etno scene, kako kod domaće publike tako i van granica zemlje.

O Sestrama Gobović Sestre Gobović su višestruko nagrađeni etno-pop duo sa sedam objavljenih albuma i prepoznatljivim autorskim pristupom koji spaja tradicionalnu srpsku muziku i savremeni etno zvuk. Dobitnice su brojnih priznanja, među kojima se izdvajaju „Sretenjski orden“, orden „Krst vožda Đorđa Stratimirovića“, „Tesla Spirit Award“, „Balkanske nagrade“, „Beogradski pobednik“ i „Prvi Oskar Srbije“. Nastupaju na domaćim i međunarodnim koncertima i festivalima, promovišući srpsku kulturu i muzičko nasleđe širom sveta. Posebno su posvećene radu sa decom kroz hor „Slavujčići“ i edukativne muzičke radionice, sa misijom očuvanja i prenošenja tradicije novim generacijama. Njihov umetnički opus i javni angažman čine ih jednim od najprepoznatljivijih savremenih ženskih glasova etno scene i istaknutim promoterima kulturnog identiteta Srbije na međunarodnoj sceni. Aleksandar Janjanin





