Sin Marije Šerifović napunio dve godine: Mekani moj plavi momče, hvala ti što si došao baš meni

Posle velikog porodičnog gubitka i smrti oca, Marija Šerifović odlučila je da se na neko vreme povuče i svoju tugu odboluje u četiri zida. Utehu je pronašla u voljenoj majci i sinu. Baš na današnji dan, pre dve godine, sin Marije Šeriofović došao je na svet i zauvek promenio njen život.

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona na Instagramu, uz prelepu zajedničku fotografiju.

Tačno u ponoć Marija je objavila još jednu fotografiju i emotivno napisala:

- Živ mi bio, živote i radosti moja najveća! Instagram / Marija Šerifović

Srećan rođendan, preslatki dečače!

Pogledajte galeriju Sin Marije Šerifović





