Sin Marije Šerifović napunio dve godine: Mekani moj plavi momče, hvala ti što si došao baš meni

Autor: | 02/12/2025

0

Posle velikog porodičnog gubitka i smrti oca, Marija Šerifović odlučila je da se na neko vreme povuče i svoju tugu odboluje u četiri zida. Utehu je pronašla u voljenoj majci i sinu. Baš na današnji dan, pre dve godine, sin Marije Šeriofović došao je na svet i zauvek promenio njen život. 

Pročitajte Marija Šerifović nakon očeve smrti donela važnu odluku, za ovo nije bila spremna

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona na Instagramu, uz prelepu zajedničku fotografiju. 

 

Tačno u ponoć Marija je objavila još jednu fotografiju i emotivno napisala: 

- Živ mi bio, živote i radosti moja najveća!

Instagram / Marija Šerifović

 

Srećan rođendan, preslatki dečače! 

Sin Marije Šerifović

 

Stana Luković Instagram @serifovic

