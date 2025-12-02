Sin Marije Šerifović napunio dve godine: Mekani moj plavi momče, hvala ti što si došao baš meni

Posle velikog porodičnog gubitka i smrti oca, Marija Šerifović odlučila je da se na neko vreme povuče i svoju tugu odboluje u četiri zida. Utehu je pronašla u voljenoj majci i sinu. Baš na današnji dan, pre dve godine, sin Marije Šeriofović došao je na svet i zauvek promenio njen život.
Pročitajte Marija Šerifović nakon očeve smrti donela važnu odluku, za ovo nije bila spremna
- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona na Instagramu, uz prelepu zajedničku fotografiju.
Tačno u ponoć Marija je objavila još jednu fotografiju i emotivno napisala:
- Živ mi bio, živote i radosti moja najveća!
Srećan rođendan, preslatki dečače!
Slične Vesti
Kakva majka, takav sin: Marija i Mario Šerifović u istom odelu
Odelo Marija Šerifovića je preslatko
04/12/2024Saznajte više
Prvi rođendan Marija Šerifovića: Marija otkriva šta se desilo tog 2. decembra u Los Anđelesu
Sin Marije Šerifović slavi prvi rođendan
02/12/2024Saznajte više
Godinu dana je ćutala! Marija Šerifović potvrdila srećne vesti, i Mario je tamo rođen: Zahvalna sam
Marija Šerifović saopštila je prelepe vesti, znala je i ćutala
20/05/2025Saznajte više
Pa, on je ozbiljan momak! Stajling Maria Šerifovića će vas oduševiti, patike su posebna priča
Stajling Maria Šerifovića po poslednjoj modi
29/03/2025Saznajte više
Zimska kapa Marija Šerifovića je nešto najslađe što smo videli danas i za dečake i za devojčice
Zimska kapa Marija Šerifovića topla i meka
18/12/2024Saznajte više
Mario je već sada napredniji od vršnjaka! Marija Šerifović ne krije koliko je ponosna na sina
Sin Marije Šerifović napravio je prve korake, ponosna majka zabeležila trenutak
22/09/2024Saznajte više
Marija Šerifović objavila snimak kako grdi sina, istopićete se: Hoće čovek da trči!
Sin Marije Šerifović samo što ne prohoda
12/07/2024Saznajte više
Zašto je ceo Beograd juče gledao u malog Marija? Pevačica prošetala sa sinom, prolaznici odmah primetili detalj na dečaku
Mario Šerifović u šetnji sa mamom Marijom
11/06/2024Saznajte više
Marija je pre pola godine postala majka i više ne želi da krije: Žao mi je, da sam znala ranije...
Marija Šerifović iskreno o šest meseci majčinstva
07/06/2024Saznajte više
Mario je baš porastao: Ima najboljeg druga i sprema se da prohoda
Sin Marije Šerifović sprema se da prohoda
06/06/2024Saznajte više
Tri dana pred Uskrs iz doma Marije Šerifović stižu divne vesti, sin Mario presladak u košulji i farmerkama
Sin Marije Šerifović napunio pet meseci
02/05/2024Saznajte više
Mario na moru i prizor sa plaže koji topi srca: Marija Šerifović podelila čarobne trenutke sa sinom
Sin Marije Šerifović na prvom putovanju
24/03/2024Saznajte više
Pročitajte još
Sin Marije Šerifović napunio dve godine: Mekani moj plavi momče, hvala ti što si došao baš meni
Sin Marije Šerifović napunio dve godine
02/12/2025Saznajte više
Peđa Damnjanović ekskluzivno za HELLO!: Kad sam saznao da imam tumor na testisu tri osobe su bile tu da me održavaju u životu
Peđa Damnjanović progovorio o borbi sa rakom testisa
02/12/2025Saznajte više
Melanija Tramp okitila Belu kuću, postavljeno više od 10.000 plavih leptirova, jelka na svakom ćošku (foto/video)
Melanija Tramp okitila Belu kuću
01/12/2025Saznajte više
Otkazan koncert Nikole Rokvića, ovo je razlog
Otkazan koncert Nikole Rokvića, pevač potvrdio navode
01/12/2025Saznajte više
Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca izgubila bebu, porodica je uz Aleksandru: Nije dobro
Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca prekinula trudnoću
01/12/2025Saznajte više
Premijera nove pesme Saše Kovačevića “Boje leptira”, kao uvertira za decembarski spektakl u Sava centru (video)
Saša Kovačević objavio novu pesmu “Boje leptira”
01/12/2025Saznajte više
Komentari (0)