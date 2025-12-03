Rođendan Madlene i Filipa Ceptera uvek je spektakl! Oni ne primaju poklone, nego daruju, kaže za HELLO! porodična prijateljica

Madlena i Filip Cepter jedan od najuspešnijih i najdugovečnijih parova na našoj javnoj sceni, kroz život korača zajedno još od rane mladosti.Sudbinski susret odigrao se u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, 1972. godine. Od tada do danas, a ima tome više od pola veka, nisu se razdvajali. Privatna arhiva

Stoga ne čudi što i rođendane slave zajedno, a tako je bilo i ove godine.

Utiske je za HELLO! prenela njihova prijateljica Vesna de Vinča.

- Rođendan Madlene i Filipa Zeptera uvek je svojevrstan spektakl. Svake godine ga slave zajedno, 24. novebmra, iako je Filipov rođendan dan ranije.

- Tradicionalni mađarski plesovi Kulturnog centra iza Mađarske “Nepker” i zanosni valceri u izvođenju Kamernog orkestra Zemun stvarali su atmosferu radosti i svečanosti u Palati Madlena. Gosti iz sveta i kulturni poslenici iz našeg regiona, prijatelji porodice Cepter, svi mi zajedno radovali smo se ovom paru uglednika kojima se u našem balkanskom miljeu ne daje adekvatno vrednovanje – iskreno će Vesna. Boško Karanović

Kako kaže, prokletstvo lokalnog mišljenja je da su veliki ljudi negde daleko od nas.

- Madlena i Filip Cepter nesumnjivo su dobrobit naše zemlje i sveta. Madlena, sa svojom fondacijom ne posustaje. Za rođendan ne prima poklone, već daruje!

Baš u vreme rođendana je producirala i darovala našem gradu niz događaja, promociju knjige, izložbe, predavanja, muzičke spektakle... Zaista mi je zadovoljstvo što sam njihov prijatelj – zaključila je Vesna de Vinča u razgovoru za HELLO!.





