Palata umetnosti Madlena – tri godine susreta umetnika i publike

Umetnost, elegancija i inspiracija – sve ono što Palata umetnosti Madlena neguje već tri godine – obeleženo je svečano u subotu, 27. septembra, u jedinstvenom ambijentu ovog kulturnog zdanja na Dedinju.
Jubilej je okupio brojne ljubitelje umetnosti, saradnike i prijatelje Palate, koji su zajedno proslavili tri godine stvaralaštva, susreta i kulturne razmene. Svečanost je otvorena izložbom „Vode okeana – izvor života“ renomirane umetnice Ljiljane Pavlović Dear, dok je gudački kvartet Wonder Strings uneo muzičku čar i svečanost večeri. Proslava je završena prigodnim koktelom i druženjem u raskošnom ambijentu Palate.
Prisutnima se obratila gospođa Madlena Zepter, osnivač i vizionarka Palate umetnosti Madlena, koja je sa ponosom istakla značaj ovog prostora za kulturni život Beograda. „Palata umetnosti Madlena nastala je iz ljubavi prema umetnosti i potrebe da se različite umetničke discipline susretnu u najlepšem obliku. Publika je ta koja daje smisao i snagu ovom stvaralačkom poduhvatu“, istakla je gospođa Zepter, uz snažne emocije i aplauz okupljenih.
Tokom protekle tri godine, Palata umetnosti Madlena ugostila je brojne umetnike iz zemlje i sveta, organizovala promocije knjiga, koncerte, izložbe, baletske i pozorišne predstave, kao i događaje posvećene promociji kulture drugih zemalja. Zahvaljujući pažljivo kuriranom programu i jedinstvenom prostoru, Palata je postala jedno od najvažnijih kulturnih mesta Beograda.
Jubilej je bio prilika da se potvrdi misija Palate – da umetnost bude dostupna publici u svom najlepšem obliku, sa vizijom gospođe Madlene Zepter koja stoji u temelju svakog projekta.
