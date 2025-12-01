Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Melanija Tramp okitila Belu kuću, postavljeno više od 10.000 plavih leptirova, jelka na svakom ćošku (foto/video)

Melanija Tramp okitila Belu kuću, postavljeno više od 10.000 plavih leptirova, jelka na svakom ćošku (foto/video)

Autor: | 01/12/2025

0

Bela kuća kompletno je okićena i spremna za prestojeće božićne i novogodišnje praznike! Prva dama Melanija Tramp prevazišla je samu sebe, a tema ove godine nosi naziv "Dom je tamo gde je srce". Cilj je bio da se prikaže američka "velikodušnost, patriotizam i zahvalnost" kroz blještavilo hiljade ukrasa. Melanija Tramp ukrasila je rezidenciju peti put, lično birajući svaki detalj.

schreenshot "X" First Lady Melania Trump

 

schreenshot "X" First Lady Melania Trump

 

- Izreka "Dom je tamo gde je srce" duboko mi odjekuje, pogotovo dok se nosim s radostima, izazovima i čestim putovanjem koje dolazi s majčinstvom i poslom. Često putovanje naučilo me da dom nije samo fizički prostor, već je to toplina i udobnost koju nosim u sebi, bez obzira na moje okruženje - objasnila je Melanija Tramp, piše New York Post.

Melanija Tramp okitila Belu kuću

Bela kuća sjaji uz pomoć više od 10.000 plavih leptirova, 7.000 metara vrpce, 2.000 svetlosnih niti, 2.800 zlatnih zvezda, 200 metara venaca, 55 kg medenjaka, 51 božićnog drvca i 75 klasičnih venaca. Posetioci će ove godine moći da posete Belu kuću uz izmenjenu rutu.

Nova ruta obilaska zbog srušenog Istočnog krila

Naime, predsednik Tramp je u oktobru naredio da se sruši Istočno krilo, tradicionalno početna tačka obilaska Bele kuće, kako bi napravio prostor za glamuroznu plesnu dvoranu vrednu 300 miliona dolara, piše Index.hr. Obilasci će zato sada započinjati na drugom kraju kuće (State Floor-u). 

Bela kuća okićena

Svaka soba priča svoju priču

U skladu s tradicijom, svaka od soba ima svoju podtemu. East Room posvećena je 250. godišnjici potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti. Patriotski ukrasi u crvenoj, beloj i plavoj boji, s orlovima i 250 zvezda, nose podtemu "Dom je tamo gde je srce: Amerika, naš dom".

Green Room prikazuje porodičnu zabavu pod podtemom "Dom je tamo gde je srce: Porodična zabava", a krase je prikazi najboljih američkih igara te Lego portreti predsednika i Džordža Vašingtona.

Photo by Anna Moneymaker/Getty Images

 

U Blue Room, gde se nalazi službeno božićno drvce Bele kuće, odaje se počast porodicama Zlatne zvezde. Dekoracije u plavoj i zlatnoj boji sa zlatnim zvezdama prate podtemu "Dom je tamo gde je srce: Gde se snaga i žrtva susreću s domom".

Red Room posvećena je inicijativi prve dame "Be Best". Prostor ispunjava više od 10.000 leptirova pod podtemom "Podsticanje budućnosti".

schreenshot "X" First Lady Melania Trump

 

Na State Flooru, gde je izložena i tradicionalna kućica od medenjaka, istaknuta je prošla diplomatija Bele kuće. Službeni ukras Istorijskog udruženja Bele kuće, pozlaćeni žirevi i ručno oslikani cvetovi magnolije deo su podteme "Dom je tamo gde je srce: Mesto okupljanja".

Photo by Anna Moneymaker/Getty Images

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Photo by Anna Moneymaker/Photo by Eva Marie Uzcategui Getty Images

Slične Vesti

Tagovi: Melanija Tramp bela kuća ukrašena bela kuća bela kuća dekoracija nova godina nova godina 2026

Pročitajte još

Najnovije vesti