Melanija Tramp okitila Belu kuću, postavljeno više od 10.000 plavih leptirova, jelka na svakom ćošku (foto/video)

Bela kuća kompletno je okićena i spremna za prestojeće božićne i novogodišnje praznike! Prva dama Melanija Tramp prevazišla je samu sebe, a tema ove godine nosi naziv "Dom je tamo gde je srce". Cilj je bio da se prikaže američka "velikodušnost, patriotizam i zahvalnost" kroz blještavilo hiljade ukrasa. Melanija Tramp ukrasila je rezidenciju peti put, lično birajući svaki detalj. schreenshot "X" First Lady Melania Trump schreenshot "X" First Lady Melania Trump

- Izreka "Dom je tamo gde je srce" duboko mi odjekuje, pogotovo dok se nosim s radostima, izazovima i čestim putovanjem koje dolazi s majčinstvom i poslom. Često putovanje naučilo me da dom nije samo fizički prostor, već je to toplina i udobnost koju nosim u sebi, bez obzira na moje okruženje - objasnila je Melanija Tramp, piše New York Post.

Pogledajte galeriju Melanija Tramp okitila Belu kuću

Bela kuća sjaji uz pomoć više od 10.000 plavih leptirova, 7.000 metara vrpce, 2.000 svetlosnih niti, 2.800 zlatnih zvezda, 200 metara venaca, 55 kg medenjaka, 51 božićnog drvca i 75 klasičnih venaca. Posetioci će ove godine moći da posete Belu kuću uz izmenjenu rutu.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS



This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Nova ruta obilaska zbog srušenog Istočnog krila

Naime, predsednik Tramp je u oktobru naredio da se sruši Istočno krilo, tradicionalno početna tačka obilaska Bele kuće, kako bi napravio prostor za glamuroznu plesnu dvoranu vrednu 300 miliona dolara, piše Index.hr. Obilasci će zato sada započinjati na drugom kraju kuće (State Floor-u).

Pogledajte galeriju Bela kuća okićena

Svaka soba priča svoju priču

U skladu s tradicijom, svaka od soba ima svoju podtemu. East Room posvećena je 250. godišnjici potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti. Patriotski ukrasi u crvenoj, beloj i plavoj boji, s orlovima i 250 zvezda, nose podtemu "Dom je tamo gde je srce: Amerika, naš dom".

Green Room prikazuje porodičnu zabavu pod podtemom "Dom je tamo gde je srce: Porodična zabava", a krase je prikazi najboljih američkih igara te Lego portreti predsednika i Džordža Vašingtona.

Photo by Anna Moneymaker/Getty Images

U Blue Room, gde se nalazi službeno božićno drvce Bele kuće, odaje se počast porodicama Zlatne zvezde. Dekoracije u plavoj i zlatnoj boji sa zlatnim zvezdama prate podtemu "Dom je tamo gde je srce: Gde se snaga i žrtva susreću s domom".

Red Room posvećena je inicijativi prve dame "Be Best". Prostor ispunjava više od 10.000 leptirova pod podtemom "Podsticanje budućnosti". schreenshot "X" First Lady Melania Trump

Na State Flooru, gde je izložena i tradicionalna kućica od medenjaka, istaknuta je prošla diplomatija Bele kuće. Službeni ukras Istorijskog udruženja Bele kuće, pozlaćeni žirevi i ručno oslikani cvetovi magnolije deo su podteme "Dom je tamo gde je srce: Mesto okupljanja".

Photo by Anna Moneymaker/Getty Images





