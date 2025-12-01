Pre nešto manje od dva meseca Dragan Stojković Bosanac potvrdio je da postaje deda. Dolazak prinove u njihovu prodicu unelo je ogromnu sreću, a njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža oduševljeno je počela da odbrojava dane kada će postati mama.

Nažalost, kako to veoma često u životu biva, dusbina je ovog puta imala drugačiji plan, pa je pevačica bila prinuđena da prekine trudnoću. Kako saznaje Informer ćerka Dragana Stojkovića Bosanca trudnoću je morala da prekine zbog komplikacija. Loše vesti potvrdio je i njen otac.

- Pa nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo - rekao je kompozitor i ušao u studio.

Youtube/printscreen/Grand

Kako Informer saznaje, Džidža je zbog komplikacija koje su ustanovili lekari morala da prekine trudnoću i ukloni plod u drugom mesecu. Loše vesti Bosanac je nagovestio i na jednom od prethodnih snimanja, Bosanac je otkrio da njegova ćerka nije najbolje podnela drugo stanje.

- Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja. Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro. Rano je još da se priča na tu temu - bio je i tada zabrinut Stojković.

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca u vezi sa Milanom Obradovićem, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja, a kasnije i otpočela romansu. Milan inače radi u jednoj državnoj instituciji i bavi se veoma odgovornim poslom, a od pevačiceje mlađi nekoliko godina.





