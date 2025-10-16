Dragan Stojković Bosanac presrećan, postaje deda! Čestitamo

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca Aleksandra u javnosti poznatija kao Džidža je trudna, prenose domaći mediji! Aleksandra je nedavno obelodanila samo najbližima da očekuje dete, a sada je otkriveno i kako je budući deda reagovao na ove lepe vesti.
- Džidža je presrećna zbog lepih vesti. Vest je podelila i sa ocem Bosancem, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska unuka ili unuke u njegov dom. Sa ocem deteta je već nekoliko meseci u vezi i uveliko žive zajedno - rekao je za Informer dobro obavešten izvor.
Podsetimo, Džidža, koja je širim narodnim masama poznata po učešću u "Zvezdama Granda", bez dlake na jeziku je pričala o porodici.
- Naravno da su zbog mog tate Bosanca stalno dolazili pevači kod nas kući. Sećam se kada je Aca Lukas došao kad je radio "Pesma od bola". Sećam se kako je ušao u kuću, duga kosa i kožne pantalone, a ja ne verujem da ga vidim - prisetila se ona.
Pročitajte Dragan Stojković Bosanac proslavio se kao harmonikaš, a evo šta je po obrazovanju
Podsećanja radi, legendarni muzičar je u braku sa Dunjom od 1977. godine i ubrzo su dobili sina Aleksandra. Ćerka Aleksandra rođena je 1986. godine, a javnost je zna kao pevačicu koja nastupa pod umetničkim imenom Džidža.
To je, zapravo, nadimak koji je dobila od oca, koji joj je često pevao pesmu „Oj, djevojko, džidžo moja”.
Aleksandar Stojković u mlađim danima interesovao se za hevi-metal muziku, ali je krenuo drugim putem. Danas je inženjer poljoprivrede i radi u svojoj branši.
