Adrijana Lima konačno pokazala sina, trogodišnji kovrdžavi dečak oduševio

Iz braka sa Markom Jarićem Andrijana Lima ima dve ćerke, Valentinu i Sijenu, a producentu Andreu Lemeru 5. septembra 2022. godine rodila je sina kome su dali ime Sijan, po nazivu za zelenkastoplavu nijansu. Dečak ima baš takve oči, pa je s razlogom dobio ime.

Za razliku od devojčica, Sijana nema ni u javnosti, ni na maminim društvenim mrežama, verovatno zato što je još mali. Videli smo ga samo na kratko u jesen 2022. tokom Svetskog prvenstva u fudbalu, sa ocem. Instagram

Dečak je baš porastao, a ponosna mama učinila je presedan i posle mnogo vremena objavila je njegovu fotografiju. Sijanova kovrdžava kosa izazvala je ogromno oduševljenje.

Instagram

Inače, Sijanovo ime zaista je inspirisano je bojama tropskih mora sveta - od Maldiva do Bora Bore.

- Sajan je nijansa između plave i zelene, baš kao voda na najlepšim plažama na svetu - rekao je izvor za People.

Vest o trudnoći Lima je objavila na TikToku u februaru iste godine, u videu koji je ubrzo postao viralan. Tu smo mogli da vidimo i bebu na ultrazvuku, uz poruku da stiže na jesen. Nakon porođaja Lima je trpela užasne kritike na račun svog izgleda, pa je više puta otvoreno govorila o prihvatanju postporođajnog tela i sporom povratku samopouzdanja.

A onda je, postala ona stara, i to još bolja i naprednija verzija sebe i povratkom na pistu u vrhunskoj formi svima poručila da ne namerava da je napušta u skorije vreme. Tek joj je 44. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret





