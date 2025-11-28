Milica Milša dobila Oskara u Beču

Milica Milša dobila Oskara - vest je koja je obeležila današnji dan! Popularna glumica objavila je niz fotografija na svom Instagram nalogu gde možemo videti da je sinoć bilo posebno veče za nju i to daleko od granica naše zemlje. Naime, ona je prisustvovala posebnoj večeri u austrijskoj prestonici gde je dobila priznanje za dugogodišnji uspešni rad.

Već nekoliko dana ona sa surpugom Žarkom Jokanovićem boravi u Beču, a iako smo na trenutak pomislili da su otišli da odmore od iscrpni i dugotrajnih snimanja, povod je očigledno drugačiji. Vidno nasmejana i lepo raspoložena glumica je primila prestižnu nagradu, a osim nje za mikrofonom se našao i njen muž.

- Sa jučerašnje dodele nagrada u Beču - stoji u opisu fotografija koje je je dramska umetnica podelila sa svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži.

Ovo je samo jedna u nizu nagrada koje je Milica Milša dobila tokom tri decenije duge karijere, a kako se svojevremeno pisalo ona je tokom snimanja serije "Igra sudbine" bila najplaćenija srpska glumica ikada.

Iako su se gledaoci kraj malih ekrana uželeli Milice u nekoj telenoveli, i tome je došao kraj jer će već za tri dana imati prilike da je vide u novoj potpuno drugačijoj ulozi od onih koje je do sada dobijala.

Od “Igre sudbine”, preko “Zakopanih tajni”, pa sve do nove serije “Nasledstvo” koja će stići pred gledaoce do kraja novemra, lepa glumica radi bez prestanka. Trenutke predaha koristi da sa suprugom Žarkom Jokanovićem i prijateljima uživa u putovanjima, odmoru daleko od grada, pa i u mogućnosti da nekoliko dana jednostavno ništa ne radi.

Milica je često dobijala uloge fatalnih, bogatih i moćnih žena koje su joj odlično pristajale. Ipak, serija “Nasledstvo”, za koju je scenario pisao njen suprug, prikazaće Milicu u jednom potpuno drugačijem svetlu, kao kuvaricu. Iako, logično, ne sme unapred da otkriva kakav je zaplet, u razgovoru za HELLO! nagovestila je da će biti svega od ljubavi i romantike, do komedije, mistike, pa i zapleta u stilu Agate Kristi.





