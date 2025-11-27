Divna, moralna, osoba od reči: Milica Milša za HELLO! otkrila ko joj je najbolja drugarica

Najbolja drugarica Milice Milše je Danica Ristovski

Glumica Milica Milša posle višemesečne pauze vraća se na male ekrane ulogom u serijui "Nasledstvo". Scenario je, kao i za nekoliko ranijih telenovela u kojima je ostvarila zapažene uloge, napisao njen suprug Žarko Jokanović. Srđan Ranković

O tome kako funkcioniše porodična "manufakutra", braku koji traje 26 godina, roditeljstvu i prijateljstvu Milica je pričala za HELLO! uoči početka emitovanja serije u kojoj ćemo je videti u potpuno novom svetlu.

- Svi smo jako zadovoljni, glumačka ekipa je divna, tekst je fantastičan. Žarko je prevazišao samog sebe. Biće svega: i ljubavi, i misterije, i komedije, i neverovatnih obrta. Scenario je počeo da piše pre godinu dana, pa je bio i malo vidovit, da ne otkrivam o čemu je reč – kaže Milica, najavljujući seriju "Nasledstvo".

Jedna od uloga bila je namenjena Miri Banjac, ali je legendarna glumica nakon porodične tragedije koju je doživela odlučila da se povuče iz javnosti.

U podeli se našla Danica Ristovski sa kojom Milica deli dugogodišnje prijateljstvo.

- Danica je izuzetna glumica, ali i divan čovek. Srećna sam što mi je prijateljica. Divna, moralna žena, osoba od reči, neko na koga možete da se oslonite u svakoj situaciji, što je danas retkost – kazala je Milica Milša. Instagram

Danica Ristovski se pre tri godine razvela od Lazara Ristovskog, sa kojim je bila u braku duže od četiri decenije. Nekadašnji glumačko-bračni par ima dva sina: Petra i Jovana.





