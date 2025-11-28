Dino Rađa ostavio suprugu i sina, oženio Viktoriju, pa taštino ime istetovirao na ruci: Samo me pukla ljubav

Bivši košarkaš Dino Rađa može se pohvaliti veoma burnim emotivnim životom, posebno u mladosti. U srećnu luku uplovio je 2001. godine kada je sreo Viktoriju, sa kojom je i dan-danas u braku. Međutim, Dino iza sebe ima brak s bivšom košarkašicom Željanom s kojom ima sina Duju. Šuškalo se da je Dino upravo i ostavio Željanu zbog Viktorije.

Nekadašnja NBA zvezda o bivšoj supruzi ima samo eči hvale, a jednom prilikom joj je napisao i posvetu na društvenim mrežama. Istakao je da je upravo ona izuzetno uticala na njegov uspeh i da se puno žrtovavala kako bi Dino uspeo.

"Željana... Ko ne zna, to mi je bivša žena. U celoj ovoj priči ima i ona svoju ulogu. Od juniorskih dana se znamo. U ono doba postojala je i ženska ekipa Jugoplastike. Trenirali su u istoj dvorani, a kako nismo imali vremena da izlazimo, dosta nas međusobno smo se simpatizirali i vezivali. Tako smo ona i ja rano krenuli da se zabavljamo. Ja 18-19, a ona 19-20 godina.

Venčali smo se 1990. pre moga odlaska u Rim. Vatrogasni dom u Kaštila - 70 ljudi, između ostalih, pevao nam je i Oliver Dragojević. Kao prijatelj, a ne kao bend zadužen za muziku. Posle Rima bila je sa mnom u Bostonu sve četiri godine. Ja sam u to doba bio skroz posvećen košarci. Nije se izlazilo nigde. Trening, spavanje, hrana i tako u krug. Moralo se jesti u određeno vreme da bi se spavalo što više i odmaralo. Uloga žene u životu sportiste previše se gleda kroz cipele i torbe, a niko ne zna koliki teret one nose.

Nije joj bilo lako veći deo vremena jer je bila sama, pogotovo leti, jer su pripreme trajale po 4-5 meseci. Željana je dala veliki doprinos mojoj karijeri koja je tad bila na vrhuncu. Naš prekid je isključivo naša stvar. Ostalo je prijateljstvo i međusobno poštovanje, a najvažnije - naš Duje, koji je uvek bio u prvom planu i njoj i meni. I dan-danas smo u dobrim odnosima. Bila je i u Americi na HOF ceremoniji. Inače, obe moje žene su rođene 7. jula pa recite da ne znam da gađam", napisao je Rađa na društvenoj mreži. Facebook

Nakon Dininog razvoda od Željane, mnogo se pričalo o tome da ona i Viktorija nisu u dobrim odnosima. Više od 10 godina kasnije, Željana i Viktorija zakopale su ratne sekire, a u drugom braku Dino je dobio još dva sina Roka 2003. godine i Niku koji je rođen 2008.

Da sve bude zanimljivije, Dino Rađa je 2019. godine istetovirao na svojoj ruci imena tašte i tasta. Odmah je otkrio i zbog čega.

- Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reći - Stipe i Mare. Ne idu odvojeno, već samo zajedno. Kao Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, hajde da probamo da ih opišemo. Ja njih obožavam. Koji to zet voli tasta i taštu. Tasta još nekako, ali taštu... Evo ovako, a koliko ih volim to je posebna priča. Neka se javi jedan koji je tetovirao njihova imena, a da su još živi i zdravi. Taj sam. Jedan dan me pukla ljubav, otišao, istetovirao i došao kući. Stipe je ceo život radio u "škveru". Malo Nemačka pa nazad u "škver". Nema takvog kuvara koji će nešto bolje skuvati. Ono narodno, a ne ove Michelinove zalogajčiće. Ići s njim u ribolov poseban je gušt. Dok ja bacim sidro, on je već prvu lignju izvukao - napisao je, između ostalog, Dino Rađa u podužoj objavi posvećenoj njegovoj tastu i tašti.






