Saša Obradović o Željku i odlasku iz Partizana: Žao mi je što mu se to dogodilo, ali...

Saša Obradović o Željku iskreno progovorio na konferenciji za novinare

Trebalo je da se Saša i Željko Obradović sastanu prvi put kao treneri Zvezde i Partizana, ali je sudbina imala druge planove. Stariji Obradović je podneo ostavku na klupi crno-belih, a o tome je govorio mlađi Obradović. Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images

Srpski stručnjak govorio je na konferenciji za medije nakon pobede njegovog tima nad bratskim Olimpijakosom, a jedno od pitanja se odnosilo na Željka Obradovića, koji je u toku jučerašnjeg dana šokantno podneo ostavku na mestu trenera Partizana.

Obradović je napustio Partizan nakon poraza od Panatinaikosa (91:69), dok je Crvena zvezda savladala drugi tim iz Grčke, Olimpijakos, 91:80. A nakon utakmice na konferenciji za medije upitan je za odlazak Obradovića sa klupe najvećeg rivala:

- Žao mi je svakog trenera koji izgubi posao. On je jedan od najboljih od nas. Uvek to treba poštovati. Neizbrisiv trag je ostavio i zadao je visoke standarde nama nekim mlađim trenerima. Žao mi je što mu se to desilo, ali je to deo posla. Siguran sam da će da izađe jači iz toga - poručio je Obradović.

Juče u popodnevnim časovima prvobitno je osvanula vest da je emininetni trenerski stručnjak upravi KK Partizan ponudio ostavku o čemu je Ostoja Mijailović trebalo da razmatra, međutim, vrlo brzo je stiglo i zvanično saopštenje da Željko Obradović više nije na čelu tima koji je predvodio više od četiri godine. Umesto zvanične izjave on se navijačima Partizana obratio otvorenim pismom, koje prenosimo u celosti:

"Poštovani navijači Partizana, Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima. Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana! Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici! Uvek jedan od vas, večno zahvalan!"





