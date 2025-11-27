Udaje se Dženifer Aniston? Intimno venčanje blizu Srbije

Dženifer Aniston i u šestoj deceniji života nije izgubila veru u brak kao instituciju, ako je suditi po navodima stranih medija! Čini se da bi treći brak mogao biti vrlo uskoro. Iako se već dva puta udavala, veza sa Džimom Kertisom navodno vodi ka romantičnoj i simboličnoj ceremoniji.

Kako prenosi RadarOnline, stručnjak za hipnozu Džim Kertis još uvek nije zvanično zaprosio glumicu, ali to navodno planira. Dženifer sanja o bajkovitom venčanju koje bi odražavalo njenu prošlost, ali i poreklo njenog partnera. Photo by Leon Bennett/Getty Images

- Džen je umela da kaže da je imala već svadbu iz snova kada su se ona i Bred Pit venčali pre 25 godina u Malibuu. Ali Džim je postao zrak sunca u njenom životu i sa njim dolazi šansa da to konačno učini kako treba - tvrde izvori.

Bliski prijatelji iznenađeni su što par tako brzo razmatra brak, s obzirom na to da je Dženifer ranije smatrala da je brak zastarela institucija. Ipak, uvereni su da je glumica istinski srećna u novoj vezi i da je to razlog za takvu promenu stava.

Dženifer Aniston i Džim Kertis navodno su se odlučili za Grčku, zemlju u kojoj je rođen njen otac, Džon Aniston, poreklom sa Krita. Glumica već godinama obeležava i pravoslavni i katolički Božić, dok je zanimljiv podatak da i Kertis potiče iz grčke porodice.

Prema rečima izvora "žele da se venčaju na mestu gde su okruženi drevnim ruševinama i prekrasnim prirodnim krajolicima. I više od toga, vole ideju razmene zaveta u zoru sa pogledom na Egejsko more". Dodaje se i da par planira ceremoniju u pravoslavnoj crkvi.

Dženifer, koja Grčku smatra mestom gde joj se "srce oseća kao kod kuće", mašta o maloj i emotivnoj svadbi. Očekuje se da će među zvanicama biti njeni bliski prijatelji Džimi Kimel, Džejson Bejtmen i Kortni Koks, koja je već lajkovala objavu o njihovoj mogućoj svadbi na Instagram stranici greekgateway.





