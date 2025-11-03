Dženifer Aniston objavila prvu fotografiju sa dečkom, povod je divan

Dženifer Aniston i Džim Kertis uživaju u ljubavi, sada je i zvanično! Naime, glumica je objavila prvu zajedničku fotografiju sa svojim dečkom i to baš za njegov rođendan.
Slavna glumica privukla je dosta pažnje novom vezom sa ljubavnim guruom Džimom Kertisom. Par od početka nije želeo da komentariše detalje svoje veze, ali se na njihovim licima jasno videlo koliko su zaljubljeni.
Da je to istina, svedoči i najnoviji potez Anistonove koja je objavila i prvu zajedničku fotografiju na Instagramu i tom prilikom čestitala Kertisu rođendan.
- Srećan rođendan, ljubavi moja - napisala je ona ispod objave.
Glumica je još ranije u nizu fotografija posvećenih letu, objavila i jednu na kojoj je bio Kertis, ali ovog puta, na fotografiji je i ona. Nedavno je njen dečko privukao pažnju kada je na društvenim mrežama delio ljubavne savete i svima poručio kako za ljubav nikad nije kasno.
Pročitajte Zavirite u dom Dženifer Aniston Daleko od Holivuda napravila je pravu zen oazu
Dženifer Aniston i Džim Kertis su prvi put viđeni u julu ove godine i nakon toga se nisu razdvajali, čak ju je on pratio i na premijeri četvrte sezone "The Morning Show".
Izabranik popularne glumice nije običan lajf kouč; dečko Dženifer Aniston je hipnotizer specijalizovan za rad s podsvesti, balansiranje nervnog sistema i transformaciju životnih šablona. Na društvenoj mreži Instagram, Kertisa prati više od pola miliona ljudi, a njegove motivacione poruke privlače pažnju širom sveta.
Kroz tehnike poput neurogeneze i reprogramiranja podsvesti, pomaže klijentima da se oslobode straha, anksioznosti i starih obrazaca ponašanja. Njegova misija, kako kaže, jeste da ljudima pomogne da pronađu „dublju ljubav, više mira i istinski smisao.“
