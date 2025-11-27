Nina Rađen je slika i prilika mame i tate: Veoma uspešna u sportu, ali kad je uzela mikrofon u ruke sve je bilo jasno

Nina Rađen i njena sestra Tea centar su sveta poznati roditelja koji su i nakon razvoda potpuno posvećeni njihovom odrastanju, vaspitanju i usmerenju. Nebrojano puta su i Ana i Nikola govorili za medije da su oni sada prijatelji koji rade u službi njihovih mezimica.

Devojčice, odnosno devojke su već dovoljno porasle da mogu da razmišljaju o profesionalnom putu kojim žele da koračaju kroz život, a šesnaestogodišnja Nina čini se već zna u kom smeru želi da ide njena karijera. Instagram

Starija ćerka Ane Kokić i Nikole Rađena bavi se odbojkom. Sport i sportske aktivnosti Nini su prioritet, ipak vreme za socijalan život ona obavezno mora da ima. Da je društvena i da je voljena u društvu najbolje svedoče slike sa proslave njenog ovogodišnjeg rođendana kada je okupila veliki broj prijatelja na slavlju.

No, i sinoć smo imali prilike da vidimo snimak u okviru Instagram priče popularne pevačice kojim se pohvalila da osim što je povukla sportski gen na tatu, Nina Rađen i te kako ima i maminog talenta u sebi. Naime, ona je zapevala u jednom kafiću gde je uživala u karaoke večeri sa prijateljima.

Visoke, niske tonove, sve je Anina i Nikolina ćerka savršeno otpevala a tokom izvođenja pesme u nekoliko navrata dobila je gromoglasan aplauz i ovacije. Ponosnoj mami nije ostalo ništa drugo osim da se javno pohvali mezimicom uz kratak opis: "Moja" i emotikon koji ima suze u očima od sreće.

Mnogi pevačicini pratiocu su verovatno s pravom zaključili da je genetika njene rođene sestre znatno jača od Anine i Rađenove što je dovelo do toga da Nina Rađen ima više tetkinih crta lica nego ponosnih roditelja.

Vaterpolista i muzička zvezda tačku na brak su stavili pre skoro sedam godina, na Božić 2019. godine, a nedavno je Rađen gostovao u jednoj emisiji na Hype televiziji gde je govorio o svim segmentima privatnog života dotaknuvši se i prvog braka i velike ljubavi koju je imao sa Anom. Andreja Damnjanović

- Sve je počelo krajem 2017. godine i to su bili prvi momenti gde smo shvatili da nešto ne štima i tad smo oboje bili svesni da se tu završava jedna lepa stvar između mene i nje. Pokušali smo da spasimo brak ali dosta smo bili realni u donošenju odluka i pronalaženju rešenja šta je najbolje za Ninu i Teu - započeo je priču vaterpolista pa otkrio da se nisu razveli zbog prevare:

- Nismo se razveli zbog prevare, uvek je bilo zanimljivo da se spekuliše i priča na tu temu, a razišli smo se jer smo shvatili da više ne gledamo isto na mnoge stvari. Ne možeš ljubav da upališ ili ugasiš, kad smo došli do kraja i ljubav je počela da bledi i prestao sam da je volim kao partnerku. Ali kao majku moje dece, čoveka i prijatelja je i dan danas volim.





