Ovako se zovu samo oni: Marko Luis za sina i ćerku izabrao originalna imena

Deca Marka Luisa imaju orignalna imena
Marko Luis i njegova supruga Maša mogu se pohvaliti ljubavnom pričom koja bi mogla da posluži kao scenario za neki film.
Iako zvuči skoro nerealno, upoznali su se pre više od tri decenije. Njihovi roditelji sreli su se davne zime na skijanju i počeli lepo prijateljstvo. Nisu ni slutili da će njihova deca, koja su tada imala tri godine, jednog dana biti u braku.
Vrednosti koje su usvojili tokom odrastanja, kao i sličan način vaspitanja, utkali su i u temelje svoje porodice.
U vreme kada je njihov sin imao tri godine, Marko Luis je za HELLO! pričao:
‒ Rođen sam i odrastao u Minhenu, pa mi je nemački jezik blizak koliko i srpski. Rešio sam da sa sinom razgovaram na nemačkom jer verujem da će mu koristiti poznavanje više jezika, a, sa druge strane, i meni znači da vežbam izgovor. Inače, pošto me kroz život vodi sluh, u braku sa Sarajkom upijam njen naglasak skoro istom brzinom kao i sarajevske ćevape i pitu. (smeh)
- Uz nas dvoje sin je i sam počeo da koristi neke bosanske reči. Pomalo je Sarajlija, pomalo Beograđanin, a u duši je veliki Bavarac. Desi se da kaže: “Mama, tata, hoću da 'essen' dvije banane.” Verujemo da će mu se kad bude malo stariji sve “posložiti”.
Marko Luis i njegova supruga Maša imaju dvoje dece, sina i ćerku, za koje su izabrali originalna imena. Inspiraciju su, bez sumnje, našli u svetskoj književnosti.
Naime, dečak se zove Dima, a devojčica Zola.
