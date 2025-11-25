Sloboda i Vojin se sele posle 20 godina, od pogleda iz dnevnog boravka zastaje dah

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković sa ćerkama Milom i Verom uskoro menjaju adresu prebivališta, prenose domaći mediji. Glumački par koji je godinama živeo na Novom Beogradu odlučio je da im je potreban veći životni prostor, a idealnu nekretninu su već pronašli.

Njih dvoje su kupili stan u zgradi starije gradnje, ali sa odličnom lokacijom. Imaju pogled na Dunav, parkovi su okolo, sve što je potrebno za idealan porodični život. Boško Karanović

- Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja - rekao je komšija.

Glumački par navodno je još pre godinu dana kupili stan u Zemunu s pogledom na Dunav. Ipak, iako je nekretnina kupljena tada, oni su tek sada odlučili da se presele i započnu život u novom stanu.

Inače, nije poznato šta će uraditi s nekretninom koju imaju u blokovima na Novom Beogradu, a tokom braka, osim stanova u Beogradu, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković stekli su i veliko imanje van srpske prestonice, tačnije, u Čortanovcima.

Vojin tamo gaji vinovu lozu na ovom imanju, a pogled sa imanja je čaroban. Vojin Ćetković je tokom izgradnje vikendice bio sam svoj majstor. Pomoćni objekat pored kuće izgradio je uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažmana određenih firmi za gradnju.

Bilo kako bilo, četvoročlana porodica raduje se novom životnom poglavlju koje uskoro započinju, a bliznakinje su već odabrale kako će im izgledati devojačke sobe, sada će svaka imati svoju.

(Kurir)





