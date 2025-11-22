Gospođa Raco ima završena dva fakulteta, a u ovom sportu bila je višestruka prvakinja Srbije

Nina Mrđa, od danas gospođa Raco glumica koju je publika zavolela u seriji “Igra sudbine”, prvi put se predstavila javnosti u seriji Radoša Bajića “Ravna Gora”.
Luka Raco, sa kojim deli kadar u najdužoj srpskoj telenoveli, osvojio je njeno srce pre više od dve godine a danas su na intimnoj ceremoniji venčanja izgovorili sudbonosno "da" jedno drugom. Tek jedan snimak sa proslave osvanuo je na društvenim mrežama, a tu smo imali prilike da vidimo koliko su srećni i zaljubljeni kao prvog dana.
Iako supružnici nerado govore o emotivnom životu, zaljubljeni par često se može videti na gradskim dešavanjima. Na pitanje koje su prednosti, a koje mane kada se radi sa emotivnim partnerom, Nina Mrđa je za portal Novosti odgovorila:
- Prednosti su brojne, pratimo se i brzo se razumemo, što otvara prostor za neke zanimljive improvizacije i daje život scenama. Ne bih rekla da postoje mane.
Šarmantna glumica naglasila je da joj prija rad sa Lukom.
Pročitajte Luka Raco otvorio restoran, vreme je da master ekonomije pokaže svoje znanje
- Odlično se razumemo, što snimanje čini lakšim i zanimljivijim. Luka i ja imamo isti odnos prema poslu – posvećeni smo mu i dajemo sve od sebe na snimanjima, ali “ne nosimo posao kući”. Cenimo vreme koje odvajamo za druge životne stvari koje nas ispunjavaju.
Nina je rođena u Beogradu, 1998. godine. Završila je Desetu gimnaziju, a zatim diplomirala glumu na Fakultetu savremenih umetnosti. Osim toga, završila je i studije filozofije na Filozofskom fakultetu.
Ipak, to nije sve. Nina Mrđa ima i crni pojas u tekvondu, a bila je i višestruka prvakinja Srbije.
- U istom periodu počela sam amaterski da se bavim glumom i da treniram tekvondo. To su moje dve velike strasti koje su se lepo dopunjavale, jedna zahteva veliku kreativnost, a druga disciplinu. Iako sam uživala baveći se ovim sportom, nisam maštala o odlasku na Olimpijske igre, jer me je gluma već tada privlačila više kao životni poziv – kazala je.
Pročitajte još
Gospođa Raco ima završena dva fakulteta, a u ovom sportu bila je višestruka prvakinja Srbije
Nina Mrđa završila je dva fakulteta i bavila se tekvondoom
22/11/2025Saznajte više
Najbitnije je kako te najbliži pamte: Radomir Antić danas bi proslavio 77. rođendan, ćerka i unuka evocirale uspomene
Radomir Antić danas bi napunio 77 godina
22/11/2025Saznajte više
Luka Vildoza i Milica Tasić postaju roditelji
Luka Vildoza i Milica Tasić čekaju prvo dete
22/11/2025Saznajte više
Verica Rakočević: Veljko je mnogo stariji od mene mentalno, ali se u jednoj situaciji baš ne snalazi...
Verica Rakočević otkrila nepoznate detalje o suprugu
22/11/2025Saznajte više
Boris Beker po peti put tata! Beba dobila ime koje se često može čuti i u Srbiji
Boris Beker postao tata
22/11/2025Saznajte više
Oženio se Luka Raco, Nina u venčanici kakvu do sada niste videli FOTO
Oženio se Luka Raco
22/11/2025Saznajte više
Komentari (0)