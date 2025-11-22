Gospođa Raco ima završena dva fakulteta, a u ovom sportu bila je višestruka prvakinja Srbije

Nina Mrđa, od danas gospođa Raco glumica koju je publika zavolela u seriji “Igra sudbine”, prvi put se predstavila javnosti u seriji Radoša Bajića “Ravna Gora”.

Luka Raco, sa kojim deli kadar u najdužoj srpskoj telenoveli, osvojio je njeno srce pre više od dve godine a danas su na intimnoj ceremoniji venčanja izgovorili sudbonosno "da" jedno drugom. Tek jedan snimak sa proslave osvanuo je na društvenim mrežama, a tu smo imali prilike da vidimo koliko su srećni i zaljubljeni kao prvog dana. Instagram

Iako supružnici nerado govore o emotivnom životu, zaljubljeni par često se može videti na gradskim dešavanjima. Na pitanje koje su prednosti, a koje mane kada se radi sa emotivnim partnerom, Nina Mrđa je za portal Novosti odgovorila:

- Prednosti su brojne, pratimo se i brzo se razumemo, što otvara prostor za neke zanimljive improvizacije i daje život scenama. Ne bih rekla da postoje mane.

Šarmantna glumica naglasila je da joj prija rad sa Lukom.

- Odlično se razumemo, što snimanje čini lakšim i zanimljivijim. Luka i ja imamo isti odnos prema poslu – posvećeni smo mu i dajemo sve od sebe na snimanjima, ali “ne nosimo posao kući”. Cenimo vreme koje odvajamo za druge životne stvari koje nas ispunjavaju.

Nina je rođena u Beogradu, 1998. godine. Završila je Desetu gimnaziju, a zatim diplomirala glumu na Fakultetu savremenih umetnosti. Osim toga, završila je i studije filozofije na Filozofskom fakultetu. Dragan Gajić Gaja

Ipak, to nije sve. Nina Mrđa ima i crni pojas u tekvondu, a bila je i višestruka prvakinja Srbije.

- U istom periodu počela sam amaterski da se bavim glumom i da treniram tekvondo. To su moje dve velike strasti koje su se lepo dopunjavale, jedna zahteva veliku kreativnost, a druga disciplinu. Iako sam uživala baveći se ovim sportom, nisam maštala o odlasku na Olimpijske igre, jer me je gluma već tada privlačila više kao životni poziv – kazala je.





