Povratak prvoj ljubavi, za Biljanu Obradović sinoć je bilo veoma važno veče

Pre tačno godinu dana FK Partizan izabrao je nove članove uprave, ali i uveo brojne promene u način rada. Ipak, malo ko je očekivao da će baš tada Biljana Obradović biti smenjena sa funkcije na kojoj je provela više od deset godina.

Naime, ona je od 2013. godine radila kao PR kluba iz Humske i za to vreme skoro da je postala sinonim za medijsku saradnju sa “crno-belim” igračima. Instagram printscreen

Posle 12 godina provedenih u Partizanu je napustila klub. U kratkoj izjavi za hellomagazin.rs priznala je da je informacija tačna, ali nije želela da detaljiše o svemu što je prethodillo njenom odlasku. Međutim, samo pola godine kasnije, u maju ove godine, podelila je lepe vesti.

- I' am happy to share that I'am starting a new position as Head of Marketing Communications at FK Železničar Pančevo – napisala je na poslovnom profilu.

Izvori bliski Biljani kažu da je ona, posle posle 12 godina provedenih u Humskoj, gde je vodila sektor za medije i komunikaciju, odlučila da pređe u redove “Dizelke”, kako popularno zovu FK Železničar Pančevo.

Njena uloga zamišljena je tako da podigne medijsku vidljivost i komunikaciju novog tima. Imajući u vidu da je taj posao decenijama s uspehom radila u Partizanu, nema sumnje da Pančevcima je stiglo ozbiljno pojačanje, što se i pokazalo u proteklim mesecima. Inače njen najbliži saradnik i generalni direktor FK Železničar Pančevo je Bojan Šaranov, bivši golman Partizana i menadžer, sa kojim je Obradovićeva i ranije uspešno sarađivala.

Sinoć je bilo posebno veče za proslavljenu voditeljku i novinarku jer se vratila tamo gde je provela najlepši period profesionalnog života - u Humsku, osmeh na licu i pomalo tužan pogled primećivali su se na njenom licu. Ali i eventualna tuga ili seta nestala je ubrzo nakon početka utakmice kada je njen tim poveo, a kasnije i pobedio crno-bele rezultatom 3:1.

Bilja Obradović ponovo u Humskoj pic.twitter.com/W9ASNhjNX1 — sportnadlanu (@klikclick191174) November 22, 2025





