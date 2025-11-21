Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika

Pola Srbije danas slavi Aranđelovdan, druga polovina im dolazi u goste. Sveti Arhangel Mihailo zaštitnik je mnogih javnih ličnosti, među kojima je i Zdravko Čolić.
Naša najveća pop zvezda ne voli da otkriva detalje iz svog privatnog života, ali svake godine ostanu zabeležene fotografije jednog od najvažnijih datuma u domu porodice Čolić.
Pročitajte Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)
On slavu obeležava skromno, u krugu najbližih, u miru i harmoniji.
Njegova ćerka Una Čolić podelila je fotografiju iz njhovog doma na kojoj se vidi ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.
Takođe, pokazala je i pletenu korpu u kojoj je odnela slavski kolač u crkvu, otkrivajući kako porodica čuva tradiciju i proslavlja značajan dan.
Komentari (0)