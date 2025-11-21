Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika

Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika

Autor: | 21/11/2025

0

Pola Srbije danas slavi Aranđelovdan, druga polovina im dolazi u goste. Sveti Arhangel Mihailo zaštitnik je mnogih javnih ličnosti, među kojima je i Zdravko Čolić.

Naša najveća pop zvezda ne voli da otkriva detalje iz svog privatnog života, ali svake godine ostanu zabeležene fotografije jednog od najvažnijih datuma u domu porodice Čolić.

Pročitajte Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)

On slavu obeležava skromno, u krugu najbližih, u miru i harmoniji.

Njegova ćerka Una Čolić podelila je fotografiju iz njhovog doma na kojoj se vidi ikona svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

instagram/una colic

 

Takođe, pokazala je i pletenu korpu u kojoj je odnela slavski kolač u crkvu, otkrivajući kako porodica čuva tradiciju i proslavlja značajan dan.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović HELLO! arhiva

Slične Vesti

Tagovi: zdravko čolić slava zdravka colica Aranđelovdan Una Čolić

Pročitajte još

Najnovije vesti