Ćerka Ane Nikolić ide u privatnu školu, svako jutro ustaje u šest i putuje autobusom u Sopot

Ćerka Ane Nikolić ide u privatnu školu
Ana Nikolić svojevremeno je bila u braku sa muzičarem Stefanom Đurićem Rastom, od kojeg se razvela. Poznati supružnici danas imaju osmogodišnju ćerku Taru, o kojoj zajedno brinu.
Iako živi u centru Beograda, Ana Nikolić je svoju jedinicu upisala u školu koja je u prigradskom naselju Sopot.
- Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do samog ulaza – rekla je pevačica gostujući u jednom podkastu.
Otkrila je i kako izgleda njihova jutarnja rutina.
- Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je.
Njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta, u intervjuu koji je ranije dao za HELLO! ispričao je kako provodi vreme sa ćerkom.
-Ona je epicentar mog života, a svaki trenutak proveden sa njom istinsko je uživanje. Nemam dadilju, niti mi bilo ko pomaže u odgajanju deteta. To ni ne doživljavam kao napor. Tara i ja smo kao najbolji drugari.
- Nikada nisam imao razloga da “povisim ton”, imam dovoljno autoriteta kod nje da me sluša. Sada je već velika, zna šta hoće i mnogo lakše funkcionišemo. Ako bih mogao da biram voleo bih da u životu imam samo ćerke.
