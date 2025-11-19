Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ćerka Ane Nikolić ide u privatnu školu, svako jutro ustaje u šest i putuje autobusom u Sopot

Autor: | 19/11/2025

Ana Nikolić svojevremeno je bila u braku sa muzičarem Stefanom Đurićem Rastom, od kojeg se razvela. Poznati supružnici danas imaju osmogodišnju ćerku Taru, o kojoj zajedno brinu.

Iako živi u centru Beograda, Ana Nikolić je svoju jedinicu upisala u školu koja je u prigradskom naselju Sopot.

- Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do samog ulaza – rekla je pevačica gostujući u jednom podkastu.

Otkrila je i kako izgleda njihova jutarnja rutina.

- Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je.

Njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta, u intervjuu koji je ranije dao za HELLO! ispričao je kako provodi vreme sa ćerkom.

-Ona je epicentar mog života, a svaki trenutak proveden sa njom istinsko je uživanje. Nemam dadilju, niti mi bilo ko pomaže u odgajanju deteta. To ni ne doživljavam kao napor. Tara i ja smo kao najbolji drugari.

- Nikada nisam imao razloga da “povisim ton”, imam dovoljno autoriteta kod nje da me sluša. Sada je već velika, zna šta hoće i mnogo lakše funkcionišemo. Ako bih mogao da biram voleo bih da u životu imam samo ćerke.

