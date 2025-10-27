Tihomir Stanić oduševio: Neću igrati šah u parku sa penzionerima! Ne idem nikuda, samo menjam scenu

Veliki glumac Tihomir Stanić ponovo dokazuje da za prave umetnike nema odmora! Na svoj 65. rođendan, 17. novembra, on će u Operi & Teatru Madlenianum premijerno igrati u predstavi „Gospodin u čizmama od dima“, rađenoj po delu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u dramatizaciji i režiji Marka Misirače.
Iako taj datum simbolično označava njegov odlazak u penziju, Stanić se – po sopstvenom priznanju – s pozorišta ne miče.
- Lepo je proslaviti takav dan radeći ono što voliš. Umesto da igram šah u parku sa penzionerima, ja ću igrati sa svojim prijateljima – na sceni - rekao je Stanić uz svoj prepoznatljivi osmeh.
U ulozi ekscentričnog Fome Fomiča, glumac donosi svu raskoš svog iskustva, duhovitost i emociju koja ga krasi decenijama. „Pozorište je specifično – sve je već odigrano, osim vas u toj ulozi. Fomu su igrali mnogi, ali samim tim što ga igram ja – biće drugačije.“ Na probama, Stanić i ansambl dišu kao jedno.
- Ne znamo još ni mi tačno šta će se roditi, ali kad se rodi – čuvaćemo ga - kaže glumac, aludirajući na magiju procesa stvaranja.
Posebno emotivan trenutak biće činjenica da Tihomir svoj jubilej proslavlja upravo u Madlenianumu, pozorištu u kojem se, kako kaže, „oseća kao kod kuće“.
- Zahvalan sam porodici Cepter na poverenju i časti da baš ovde obeležim takav dan. Igram u nekoliko njihovih predstava i svaki put se osećam kao među svojima.
Na pitanje da li se plaši penzionerskih dana, Tika se samo nasmejao:
- Ne idem u penziju – samo menjam scenu!
