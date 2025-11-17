Svet je ostao u šoku kada je pre nekoliko minuta osvanula stravična vest iz NBA lige! Sem Presti, generalni menadžer Oklahoma siti Tandera otkrio je da Nikola Topić ima rak testisa.
Ipak, treba reći da je Presti naglasio da su doktori ekstremno pozitivni u vezi Topićevog oporavka, koji je do hemoterapija čak i trenirao sa klubom, kako je saopštio Presti. Bilo je poznato da je Topić početkom oktobra imao preglede, te je bio i podvrgnut operaciji testisa, a tada je saopšteno da će pauzirati 4-6 nedelja.
Sada je Presti potvrdio da je to bio deo oporavka i da mladi Srbin nije hteo da deli detalje svoje bolesti sve do početka lečenja.
Pročitajte Povredio se Nikola Jokić! Denver izdao hitno saopštenje
Topić je u međuvremenu operisan i počeo je sa hemioterapijama, o čemu je javnost izvestio njegov NBA klub Oklahoma siti.
Nije poznato koliko će trajati Nikolin oporavak i kada će košarkaš ponovo na teren. Topić se prvi put oglasio posle saznanja o bolesti. On je na svom Instagram profilu poručio.
- Hvala svima za svu podršku. Vratiću se još jači - poručio je reprezentativac Srbije i košarkaš Oklahoma sitija.
Ne postoji tačan datum košarkaševog povratka na teren, ali u ovom trenutku to zaista i nije bitno. Nadamo se svi da će se Nikola Topić oporaviti i da će pobediti ovu opaku bolest, a srećan i uspešan oporavak želimo mu iz sveg srca!
Slične Vesti
Strašne vesti: Nikola Topić (20) ima rak testisa
Nikola Topić ima rak testisa
30/10/2025Saznajte više
Pročitajte još
Ovde se pronašao: Duško Tošić ima novi biznis, donosi mu ogroman novac, svi hvale njegov rad
Duško Tošić sazidao zgradu u Zemunu
17/11/2025Saznajte više
Oglasio se Nikola Topić prvi put nakon saznanja da ima rak testisa, poslao snažnu poruku
Oglasio se Nikola Topić nakon operacije
17/11/2025Saznajte više
Ceo komšiluk je gasio vatru: Marijana Tabaković za HELLO! o nestašluku iz detinjstva, brat Marko je bio "saučesnik"
Rodni grad Marijane Tabaković je Berane
16/11/2025Saznajte više
Leontina je ovu pesmu napisala za Boška, voditelj se nije osmelio da zapeva, a numera je postala veliki hit
Boško Jakovljević trebalo je da otpeva pesmu Anđeo
16/11/2025Saznajte više
Pevačica Lana Jurčević trudna, stiže još jedna beba
Lana Jurčević trudna, stiže još jedna beba
16/11/2025Saznajte više
Anastasija najnovijim fotografijama i dirljivom porukom čestitala suprugu 34. rođendan: Dragi Bog mi te je poslao u život
Anastasija Ražnatović javno je čestitala svom suprugu Nemanji Gudelju 34. rođendan
16/11/2025Saznajte više
Komentari (0)