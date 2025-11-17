Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Oglasio se Nikola Topić prvi put nakon saznanja da ima rak testisa, poslao snažnu poruku

17/11/2025

Svet je ostao u šoku kada je pre nekoliko minuta osvanula stravična vest iz NBA lige! Sem Presti, generalni menadžer Oklahoma siti Tandera otkrio je da Nikola Topić ima rak testisa.

Photo by Joshua GateleyGetty Images

 

Ipak, treba reći da je Presti naglasio da su doktori ekstremno pozitivni u vezi Topićevog oporavka, koji je do hemoterapija čak i trenirao sa klubom, kako je saopštio Presti. Bilo je poznato da je Topić početkom oktobra imao preglede, te je bio i podvrgnut operaciji testisa, a tada je saopšteno da će pauzirati 4-6 nedelja.

Sada je Presti potvrdio da je to bio deo oporavka i da mladi Srbin nije hteo da deli detalje svoje bolesti sve do početka lečenja.

Povredio se Nikola Jokić! Denver izdao hitno saopštenje

Topić je u međuvremenu operisan i počeo je sa hemioterapijama, o čemu je javnost izvestio njegov NBA klub Oklahoma siti.

Nije poznato koliko će trajati Nikolin oporavak i kada će košarkaš ponovo na teren. Topić se prvi put oglasio posle saznanja o bolesti. On je na svom Instagram profilu poručio.

 

 

- Hvala svima za svu podršku. Vratiću se još jači - poručio je reprezentativac Srbije i košarkaš Oklahoma sitija.

 

Ne postoji tačan datum košarkaševog povratka na teren, ali u ovom trenutku to zaista i nije bitno. Nadamo se svi da će se Nikola Topić oporaviti i da će pobediti ovu opaku bolest, a srećan i uspešan oporavak želimo mu iz sveg srca!

 

 

Photo by Joshua Gateley/Getty Images

