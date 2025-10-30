Strašne vesti: Nikola Topić (20) ima rak testisa

Svet je ostao u šoku kada je pre nekoliko minuta osvanula stravična vest iz NBA lige! Sem Presti, generalni menadžer Oklahoma siti Tandera otkrio je da Nikola Topić ima rak testisa. Photo by Joshua GateleyGetty Images

Ipak, treba reći da je Presti naglasio da su doktori ekstremno pozitivni u vezi Topićevog oporavka, koji je do hemoterapija čak i trenirao sa klubom, kako je saopštio Presti. Bilo je poznato da je Topić početkom oktobra imao preglede, te je bio i podvrgnut operaciji testisa, a tada je saopšteno da će pauzirati 4-6 nedelja.

Sada je Presti potvrdio da je to bio deo oporavka i da mladi Srbin nije hteo da deli detalje svoje bolesti sve do početka lečenja.

Ne postoji tačan datum Topićevog povratka na teren, ali u ovom trenutku to zaista i nije bitno. Nadamo se svi da će se Nikola Topić oporaviti i da će pobediti ovu opaku bolest, a srećan i uspešan oporavak želimo mu iz sveg srca!

Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.



His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.



Wishing all the best for Topic. pic.twitter.com/jqtkdO5qGa — Justin Martinez (@Justintohoops) October 30, 2025





