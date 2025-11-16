Anastasija najnovijim fotografijama i dirljivom porukom čestitala suprugu 34. rođendan: Dragi Bog mi te je poslao u život

Anastasija Ražnatović i ove godine odlučila je da svom suprugu Nemanji Gudelju i javno čestita rođendan. Nemanja puni 34 godine i od ponoći prima prelepe želje i čestitike sa svih strana sveta. Ipak, ona najposebnija upravo je osvanula na društvenim mrežama.

Naime, Anastasija je na svom profilu na Instagramu napisala dirljivu i veoma emotivnu poruku i objavila njihove najnovije fotografije.

"Molim te, oprosti mi, jer ja ne mogu da prestanem da te volim... ❤️ Srećan rođendan, ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu. Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te!!!", reči su kojima je Anastasija čestitala rođendan svom voljenom suprugu i objavila set prelepih, do sada nikad viđenih, zajedničkih fotografija.

Pogledajte u našoj galeriji:

Najnovije fotografije Anastasije i Nemanje

Nemanja, srećan rođendan!





