Anastasija najnovijim fotografijama i dirljivom porukom čestitala suprugu 34. rođendan: Dragi Bog mi te je poslao u život

Autor: | 16/11/2025

Anastasija Ražnatović i ove godine odlučila je da svom suprugu Nemanji Gudelju i javno čestita rođendan. Nemanja puni 34 godine i od ponoći prima prelepe želje i čestitike sa svih strana sveta. Ipak, ona najposebnija upravo je osvanula na društvenim mrežama. 

Naime, Anastasija je na svom profilu na Instagramu napisala dirljivu i veoma emotivnu poruku i objavila njihove najnovije fotografije. 

"Molim te, oprosti mi, jer ja ne mogu da prestanem da te volim... ❤️ Srećan rođendan, ljubavi moja najveća. Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu. Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te!!!", reči su kojima je Anastasija čestitala rođendan svom voljenom suprugu i objavila set prelepih, do sada nikad viđenih, zajedničkih fotografija. 

Pogledajte u našoj galeriji:  

Najnovije fotografije Anastasije i Nemanje

Nemanja, srećan rođendan!

Stana Luković Instagram @raznatovicanastasija

