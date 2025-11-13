Džejla u šoku što je pitaju zašto je bila sa sahrani Rajka Šerifovića: Marija je moja prijateljica i to je nepromenjiva kategorija

Juče u poslepodnevnim časovima sahranjen je Rajko Šerifović, Marijin i Danijelov otac. Osim najbližih članova porodice i prijatelja, sahrani su prisustvovale i brojne kolege njegove mezimice. Među prvima pojavila se i Džejla Ramović o čijem se odnosu sa jedinom srpskom pobednicom Evrosonga spekuliše godinama unazad. John Phillips Getty Images / Boško Karanović

Sada se povodom raznih natpisa u medijima oglasila i mlada muzička zvezda želeći da jednom konačno stavi tačku na razne insinuacije i nagađanja, naglasivši da je trenutak da porodica boluje u miru:

- Nije nam ni vreme ni mesto, samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. To je bila moja uloga, ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, o čemu pričamo. Ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila za nju, ali mislim da svkom ljudskom biću u ovakvim trenucima treba da najviše budu sami i to sami sa sobom prođu. Mislim da je fer da je pustimo na miru - rekla je Džejla za medije objasnivši da je došao trenutak da nagađanjim da dođe kraj:

- Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenjiva kategorija u svemu ovome.

O sukobu Džejle i Marije Šerifović pisalo se mesecima unazad, a sve je počelo kada se koleginice na jednom događaju jedna drugoj nisu javile, dok su do tada bile nerazdvojne.

Marija je na groblju u Kragujevcu, gde je sahranjen Rajko Šerifović, održala potresan govor.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćeš nam nedostajati. Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - reči su kojima se Marija oprostila od voljenog oca.





