Sve je potvrđeno: Kraj za Dejana Stankovića posle samo godinu i po dana

Dejan Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve, danas je i zvanično potvrđeno!

Klub se od srpskog stručnjaka oprostio na društvenim mrežama. Photo by Marco Luzzani/Getty Images

"Zvanično: Dejan Stanković je napustio redove Spartaka sporazumnim raskidom ugovora. Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu odnosa uz obostrani pristanak. Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im puno sreće u budućim karijerama", poručili su Moskovljani.

Mesecima unazad spekulisalo se o karijeri i opstanku Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku jer se srpski stručnjak nije proslavio rezultatima sa nekada jednim od najjačih ruskih timova.

Navodili su čak da je Dejan Stanković dobio otkaz, ali istina je ipak bila drugačija pa je on sve do danas sedeo na klupi Spartaka. Pre samo nekoliko dana njegov klub je u gradskom derbiju kao domaćin pobedio Lokomotivu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Rusije rezultatom 3:1.

- Ovo je timska pobeda. Malo je šteta jer je rezultat mogao da bude i veći. Da, naš golman jeste odbranio penal, ali smo imali dobre šanse. Momci su odigrali dobru utakmicu, bili su odlučni, fokusirani i pokazali su kvalitet - rekao je tada Dejan Stanković za "Match TV".

Potom je, potpuno iskreno, priznao da mu smetaju spekulacije o njegovoj smeni u Spartaku koje traju već duži vremenski period. U jednom trenutku su ruski mediji čak plasirali u javnost lažnu informaciju da je klub otpustio Stankovića i pronašao zamenu.

- Spartak ne bi trebalo da ima toliko uspona i padova, ali postoje razlozi za to. Oni su ukorenjeni unutar tima. Čak i više zbog tračeva koji kruže, uključujući i one koji su vezani za mene. Momci to čitaju, zaposleni u klubu čitaju. Zapravo, veoma sam umoran od tih glasina. Nisam umoran od fudbala, ili zbog momaka. Nikada neću biti umoran od toga. Umoran sam zbog onoga što se dešava i onoga što se priča. Zaista ima veliki uticaj, jer svi to vide, čitaju i pričaju o tome. Stvarno, stvarno sam umoran. Želim da vidim moju ženu, moju kuću - rekao je Stanković za "Match TV".

Podsetimo, Spartak je sa Stankovićem prošle sezone završio na četvrtom mestu u prvenstvu i igrao finale Kupa gde je izgubio od Rostova.





