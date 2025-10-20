Dejan Stanković dobio otkaz!

Dejan Stanković više neće biti trener Spartaka, informacija je koju je objavio ruski "SportExpress".
Smena je usledila nakon remija sa Rostovom i serije slabih rezultata.
Spartak koji je vodio u prethodnom periodu nije napredovao u igri i rezultatima, kao što su čelni ljudi očekivali, pa je smena našeg stratega bila logičan potez.
Smena je najavljivana u više navrata, a u poslednje vreme to je bila sve učestalija tema.
Dejan Stanković mecec dana je bio suspendovan zbog ponavljanja prekršaja i uvreda na račun sudija, a ta suspenzija je istekla u nedelju.
Ruski mediji pišu i da je Spartak našao zamenu, a kao naslednik se pominje Luis Garsija.
Inače, sin Dejana Stankovića, Aleksandar, krenuo je njegovim fudbalskim putem. Nedavno je dobio poziv da zaigra u reprezentaciji Srbije, “vatreno krštenje” imao je u meču protiv Albanije.
Dejan je u Moskvu otputovao sa drugom suprugom Anitom i ćerkicom Anđelom, koje su mu ovim teškim trenucima sigurno najveća uteha i podrška.
